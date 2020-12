Bari Multiservizi dona beni alimentari alla Casa delle Bambine e dei Bambini

Grazie a una raccolta straordinaria effettuata dalla società e dai dipendenti della Bari Multiservizi in favore delle famiglie baresi in difficoltà, nei giorni scorsi presso la Casa delle Bambine e dei Bambini sono stati consegnati 1.296 pacchi di pasta, 864 bottiglie di passata di pomodoro e 130 confezioni natalizie contenenti panettone e spumante. Beni che nei prossimi giorni saranno distribuiti a cura dell’assessorato comunale al Welfare tra le persone, anziani e le famiglie fragili della città segnalate dai Servizi sociali e dall’Asl che si trovano in condizioni di difficoltà economica e in isolamento domiciliare.

«Ringrazio la Bari Multiservizi per questa nuova iniziativa solidale - commenta l’assessora al Welfare Francesca Bottalico - che testimonia la sensibilità di tutti i dipendenti nei confronti di quanti vivono in condizioni precarie e hanno difficoltà anche a mettere un pasto in tavola. Sappiamo che i periodi di festa sono i momenti più duri per tutte le persone fragili, e questa donazione rappresenta un gesto di solidarietà e di speranza in un periodo segnato da grandi preoccupazioni anche a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria».