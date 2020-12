Decaro: «Il progetto di una mega-statua di San Nicola sul lungomare non esiste»

Non c'è nessun progetto per installare una statua del patrono della città di Bari sul lungomare della città.

A dirlo è il sindaco Antonio Decaro.

«Se volete possiamo parlarne sui social, possiamo fare petizioni, istituire comitati pro e contro, persino indire manifestazioni di piazza. Però - afferma il primo cittadino - vorrei far notare a tutti che questo fantomatico progetto di una mega-statua di San Nicola sul Lungomare di Bari, semplicemente, non esiste. L’amministrazione non ha ricevuto alcuna proposta di questo tipo. Ad oggi, per quanto a mia conoscenza, esiste un gruppo di persone che ha avuto un'idea. Insomma è un po' come parlare degli alieni o degli unicorni. Dunque - conclude con un pizzico di ironia il primo cittadino -, vi prego, se vogliamo farlo, discutiamone pure, ma almeno non litighiamo. È Natale».