È morta Lidia Menapace, pacifista, partigiana, testimone della Resistenza: il cordoglio di Decaro

Addio a Lidia Menapace, morta a 96 anni dopo essere stata ricoverata a causa del Covid nel reparto di malattie infettive dell’ospedale di Bolzano.

«Con la scomparsa di Lidia Menapace - dichiara il sindaco Antonio Decaro - il nostro Paese perde una delle voci più limpide dell’antifascismo italiano: una femminista, una giornalista, una scrittrice, una saggista, una partigiana dei valori autentici sui quali si fonda la nostra Costituzione.

La città di Bari, che ha avuto l'onore di ospitarla a luglio del 2018 in occasione della cerimonia di commemorazione della strage di via Niccolò dell'Arca del 28 luglio '43, non dimenticherà le sue battaglie per la libertà e per la democrazia né la sua testimonianza esistenziale, semplice e potente come solo la verità sa essere.

Una vita all'insegna della coerenza e dell'impegno, da staffetta partigiana a parlamentare della Repubblica, sempre con lo stesso cuore e lo stesso coraggio. Quel cuore e quel coraggio che da oggi mancheranno a tutti noi».