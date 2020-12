Contributo alloggiativo per le famiglie in difficoltà: pubblicato il bando

E' stato pubblicato oggi, sul sito del Comune il bando per l’attribuzione del contributo alloggiativo anno 2020 (competenza 2019).

I cittadini interessati potranno ritirare copia del bando e i relativi allegati anche presso lo Sportello Agenzia per la Casa presso la Ripartizione Patrimonio - P.O.S. Edilizia Residenziale Pubblica - viale Archimede, 41; nelle sedi di tutti i Municipi; nell’Ufficio relazioni con il cittadino - via Roberto da Bari, 1 e presso le sedi dei sindacati dell’inquilinato.

“L’impegno dell’amministrazione comunale è quello di sostenere tutte le forme dell’abitare e le politiche che assicurino ai cittadini il diritto alla casa - spiega l’assessore all’Edilizia residenziale pubblica Vito Lacoppola - a maggior ragione in questo momento di grave crisi economica e sociale generatasi a causa della pandemia mondiale. Il contributo all’affitto, così come quello per la morosità incolpevole, è uno strumento che permette di sostenere quelle famiglie che si trovano ad affrontare un momento di difficoltà per la perdita del lavoro o per una contingenza straordinaria, e purtroppo in questo momento oltre 4000 nuclei familiari risultano destinatari di provvedimenti di sfratto per morosità incolpevole. Si tratta di persone che non rientrano nella graduatoria utile all’assegnazione di un alloggio popolare ma che non riescono ad affrontare serenamente le spese di locazione mensili. Grazie allo sforzo congiunto di Regione e Comune, quest’anno lo stanziamento comunale è di 269.100,552 euro e coloro che accederanno al bando otterranno, sotto forma di contributo, una buona parte delle somme anticipate per l’affitto. Inoltre la Regione Puglia, considerato lo stanziamento comunale, potrà erogare un ulteriore incremento dei fondi in favore della nostra città pari a circa 500.000 euro per un totale complessivo di circa 4 milioni di euro. In base alla normativa regionale i percettori di sostegni economici come il reddito di cittadinanza, che include la quota affitto, non potranno richiedere tale contributo due volte. Da parte dell’amministrazione comunale di Bari e dell’assessorato all’edilizia pubblica resta confermato tutto l’impegno a mettere in campo forme di sostegno al diritto alla casa: stiamo procedendo, infatti, con la consegna di nuovi alloggi popolari con lo scorrimento dell’ultima graduatoria e insistendo con il Governo affinché ci sia una nuova proroga sul blocco dei provvedimenti di sfratto perché ad oggi, purtroppo, le difficoltà economiche e sociali dovute all’emergenza sanitaria non accennano a diminuire né sappiamo quando si potrà tornare a vivere in condizioni di normalità”.