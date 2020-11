Pacchi per i più bisognosi: il saluto speciale di un agente di Polizia Locale che va in pensione

Nell'ambito delle iniziative solidaristiche promosse dalla Polizia Locale, s'è svolta questa mattina presso il Comando di Polizia Locale di Bari una donazione di 140 pacchi natalizi a favore di famiglie bisognose della città.

Erano presenti all'evento Don Franco Lanzolla, responsabile Caritas di Bari, l'Assessore allo Sviluppo Economico Carla Palone, il Comandante Michele Palumbo e alcuni funzionari del Corpo di Polizia Locale.

La speciale iniziativa, particolarmente significativa in questa fase emergenziale e in vista del Santo Natale, è stata promossa da un Ufficiale del Corpo, prossimo alla pensione, che ha cosi voluto attestare la vicinanza ai più indigenti, devolvendo in loro favore sia l'equivalente del ricavato che i suoi colleghi avevano raccolto per omaggiarlo di un regalo di fine carriera sia la somma che avrebbe impiegato per la festa nel giorno del commiato.