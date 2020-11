Contro la violenza sulle donne: Cgil e Comune colorano di rosso le panchine della città vecchia

«Sono sempre le donne, ancora una volta, l’ennesima, a pagare il prezzo più alto in termini di lavoro, reddito, famiglia e salute. L’emergenza Covid ne è la prova, qualora avessimo ancora dei dubbi».

E’ Gigia Bucci, Segretario Generale della Cgil di Bari a lanciare il grido d’allarme sulla situazione che vivono le donne in un Paese che «non ci consente - spiega - di essere libere e di scegliere la vita che vogliamo. Siamo donne penalizzate dal punto di vista economico, professionale, sociale che diventiamo ancora più deboli difronte all’aumento della violenza maschile e immobili dinanzi a percorsi di uscita».

“La democrazia passa per la libertà delle donne”, è il titolo scelto dalla Cgil Nazionale per il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne utilizzato anche per l'iniziativa a Bari.

“A seguito delle misure restrittive per il contenimento del Corona Virus, non abbiamo potuto organizzare una iniziativa in presenza per celebrare questa data, ma non abbiamo voluto rinunciare ad esserci per condividere culturalmente questo tema” - spiega Gigia Bucci, che insieme a Francesca Bottalico, Assessore al Welfare del Comune di Bari, il 25 novembre alle ore 10, pittureranno di rosso le due panchine in piazza Chiurlia, sede dell’assessorato comunale. Sulle panchine saranno dipinti anche i numeri dei centri antiviolenza, per aiutare tutte quelle donne in difficoltà che non hanno riferimenti per mettersi in salvo.

«La Cgil di Bari è impegnata attraverso il Coordinamento Donne – conclude Maria Iacovazzi, Responsabile del Dipartimento Politiche di Genere della Camera del Lavoro Metropolitana, - a sensibilizzare le donne in difficoltà a denunciare episodi di maltrattamento dentro e fuori i luoghi di lavoro, anche con la collaborazione delle compagne delle varie categorie».

E' possibile seguire la diretta sulla pagina Fb Cgil Bari .