Decaro: «378 minori positivi a Bari: non si lamentano e sono responsabili»

Solo luci e l'albero in piazza del Ferrarese. Non ci saranno neanche la cioccolata calda e le messe colme di fedeli il 6 dicembre.

E' questo il programma di Natale per Bari, come annunciato dal sindaco Decaro in una diretta Facebook. Tutto sarà pesantemente condizionato dalla pandemia

Misure necessarie data la diffusione dei contagi per il Coronavirus: «A Bari - spiega Decaro - vi sono attualmente 378 bambini e adolescenti positivi a fronte di circa 3mila persone contagiate. Non si stanno lamentando, contrariamente ad alcuni adulti che si dimostrano irresponsabili. Sette persone hanno, in questi giorni, violato la quarantena nonostante fossero positive e sono state multate. La stragrandissima maggioranza dei baresi, comunque, è stata attenta e la Puglia è rimasta in zona arancione. L'indice Rt si è abbassato notevolmente nella nostra provincia. La curva si sta appiattendo. La Regione sta ampliando i posti letto. Se fossimo passati in zona rossa avremmo avuto maggiori restrizioni, dalla chiusura dei negozi alla possibilità di uscire di casa».

Il sindaco ha concluso l'intervento invitando i cittadini a stare vicino ai più piccoli e far riscoprire la magia del Natale anche in un anno così strano.