LAV e Nati per amarti: sterilizzati 60 gatti grazie a una donazione in memoria di Debora Guido

Dopo la donazione di 38 cucce al canile sanitario di Bari, l’impegno dei genitori di Debora Guido, la ragazza che amava molto gli animali purtroppo scomparsa, continua.

A beneficiare della loro generosità sono stati 60 gatti che, grazie alla loro donazione, sono stati sterilizzati presso l’ambulatorio del canile sanitario di Bari, nell’ambito di una iniziativa organizzata con LAV Bari e con l’Associazione “Nati per amarti”.

“Ringraziamo di cuore i genitori di Debora, grazie a loro è stato dato un importante contributo per la prevenzione delle nascite dei gatti liberi sul territorio e un grande supporto al lavoro che LAV Bari e i tutor di colonia svolgono a favore delle colonie feline.” – “dichiara Sara Leone, responsabile di LAV Bari e continua - “La sterilizzazione è fondamentale per tenere sotto controllo la popolazione felina e per assicurare ai gatti liberi sul territorio una migliore tutela anche dal punto di vista sanitario, nonché per prevenire fenomeni di intolleranza nei loro confronti.”

Ricordiamo che già a settembre i genitori di Debora avevano donato una giornata di microchippatura gratuita per i cani, organizzata con Lav Bari, dalla quale Debora aveva adottato la cagnolina Lolly deceduta poco dopo la scomparsa della ragazza e con l’Associazione "Nati per amarti" durante la quale sono stati identificati con microchip circa 50 cani di proprietà.

La giornata di microchippatura e le giornate di sterilizzazione sono state realizzate presso l’ambulatorio veterinario del canile sanitario di Bari allestito con la strumentazione messa a disposizione in comodato d’uso da LAV nazionale affinché potessero essere intensificate le attività di prevenzione dell’abbandono e del randagismo anche grazie a iniziative come quelle rese possibili dalla generosità dei genitori di Debora, una ragazza il cui amore per gli animali ne sta aiutando davvero molti.