“Piano di resistenza” di Emiliano, Gesmundo: «Ennesimo annuncio ad affetto e privo di contenuti»

«Siamo di fronte all'ennesimo annuncio ad affetto e privo di contenuti e progettualità».



E' il giudizio, implacabile, di Pino Gesmundo, segretario Generale Cgil Puglia, sul piano di investimenti da 23 miliardi annunciato dal presidente Michele Emiliano.

«Qualche giorno fa - dichiara Gesmundo - il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha parlato di “piano di resistenza”, ossia 23 miliardi da investire entro il 2027. Si tratterebbe della possibile quota dei vari strumenti straordinari europei rinvenienti dal Recovery Fund in quota Puglia.

Premesso che noi lo avremmo chiamato piano di investimento e non di resistenza, è chiaro che ci troviamo di fronte all’ennesimo annuncio ad affetto e privo di contenuti e progettualità. Solo 5 anni fa, nel 2015, sempre il nostro Presidente, litigò con il Governo Renzi per avere una disponibilità di 3 miliardi e mezzo del Fondo di sviluppo e coesione 2014 – 2010. Ne ottenne solo 2 miliardi e 150 milioni da spendere entro fine 2018 e che ad oggi non ha ancora speso se non in minima parte. Nello specifico nessuna delle grandi opere pubbliche programmate con quelle risorse ha mai visto la luce ne quelle stradali e tantomeno quelle infrastrutturali

Con questa premessa non riusciamo a capire come questa Regione che è anche in ritardo sull’uso dei fondi comunitari della programmazione 2014-2020 e che perderà sicuramente una barca di milioni di euro del Psr, possa realisticamente pensare di spendere in 6 anni ben 23 miliardi di euro, oltre ai fondi europei che avremo dalla programmazione del Fers e del Fse.

Come organizzazioni sindacali stiamo chiedendo insistentemente a Emiliano un incontro per discutere delle tante emergenze della regione a cominciare dalla sanità passando per la scuola, senza tralasciare le tante povertà che il Covid 19 ha accentuato, oltre ai servizi sociali da far funzionare per ridurre il disagio dei cittadini e alle misure da mettere in campo per la programmazione di uno sviluppo sostenibile e realizzabile.

La Puglia non può accontentarsi di dichiarazioni fumose tipo “dobbiamo mettere in rapida connessione la Puglia e la Calabria” oppure ancora “dobbiamo investire 400 milioni di euro su acquedotti rurali”. E’ evidente che il Governatore ignora che sugli acquedotti rurali questa regione già in passato ha speso decine di milioni di euro senza che una goccia di acqua fosse mai arrivata e ne mai arriverà nei campi o negli allevamenti.

E’ piuttosto questo il momento in cui governo regionale, istituzioni e parti sociali ed economiche progettino insieme un piano a lungo termine che valorizzi le tante energie imprenditoriali presenti in Puglia. Un piano che indirizzi le risorse e dia sostegno al sistema delle imprese. Le opere pubbliche su cui deve prioritariamente concentrarsi l’intervento devono essere quelle che mettono in sicurezza territorio regionale da frane, alluvioni e terremoti salvaguardando la nostra costa sempre più fragile. Occorrono interventi che valorizzino il patrimonio ambientale, culturale e attuino un piano strategico per mettere in sicurezza questa regione dalla permanente emergenza siccità. Si tratta di interventi per i quali è estremamente necessario un confronto e un accordo con regioni che alla Puglia confluiscono acqua.

Tutto questo deve essere oggetto di un confronto che chiediamo da tempo, avendo finalmente le certezze di una giunta che ancora latita, insieme alla costruzione di un modello di governance di questa regione che parta da una diversa struttura degli uffici atteso che è ormai evidente a tutti il fallimento del modello Maia (Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale), non ultimo responsabile dei tanti ritardi del quinquennio che ci siamo lasciati alle spalle.

Serve un cambio di metodo che privilegi il confronto. Quel confronto promesso in campagna elettorale e non attuato».