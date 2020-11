Decaro in Fiera per verificare postazione “drive through” e per ringraziare Marina Militare

Questa mattina il sindaco Antonio Decaro ha effettuato un sopralluogo in Fiera del Levante, dove è stata allestita una postazione “drive-through” grazie a un progetto interforze IGEA del ministero della Difesa, in collaborazione con il dipartimento di Prevenzione della Asl di Bari, che vede impegnati medici e infermieri della Marina militare di Marina Sud, guidati dall'ammiraglio di divisione Salvatore Vitiello.

“Ho voluto verificare personalmente l’allestimento e il funzionamento della postazione, dove i cittadini possono essere sottoposti al tampone naso-faringeo per la ricerca del Covid 19 senza scendere dalla propria vettura - ha dichiarato il sindaco di Bari -. In questo momento tutti dobbiamo mettere in campo energie e risorse straordinarie per coadiuvare il lavoro della Asl e di tutti i presidi sanitari impegnati nella lotta al virus. In questo scenario, l’aiuto giunto a Bari dalla Marina militare, nel caso della Fiera del Levante, e delle altre forze armate negli altri 15 “drive through” attivati sul territorio regionale è di fondamentale importanza. A tutto il personale sanitario militare impegnato e agli operatori della sanità, che ormai da marzo sono in prima linea, va il ringraziamento del Paese e della città di Bari”.

Il sindaco è stato accompagnato dal capitano di Vascello Massimo Pitarra e dal comandante della Polizia Locale Michele Palumbo.