“Famiglie senza confini”: 30 nuclei familiari si preparano all'accoglienza di minori stranieri

Comincia domani, giovedì 12 novembre, il nuovo percorso di formazione online realizzato nell’ambito del progetto sperimentale “Famiglie senza Confini”, finalizzato formare i nuovi nuclei familiari o singoli cittadini che hanno espresso disponibilità ad accogliere in casa minori stranieri non accompagnati e neomaggiorenni stranieri in carico all’assessorato.

Attualmente sono 30 i nuclei familiari che hanno deciso di intraprendere questa nuova esperienza che, se da un lato offre ai bambini e ragazzi coinvolti occasioni di inclusione sociale, confronto interculturale e sostegno con la costruzione di un percorso educativo e affettivo, dall’altro consente a persone e famiglie disponibili di stabilire nuovi legami e conoscere altre realtà culturali.

Tutte le famiglie e gli adulti interessati, dopo aver sostenuto un breve colloquio, possono aderire alla formazione in modo da ricevere tutte le informazioni utili e chiarire eventuali dubbi in merito alla complessità delle situazioni che riguardano i ragazzi e i bambini stranieri. Ad oggi sono più di 100 i minori stranieri non accompagnati ospiti delle strutture di accoglienza convenzionate con il Comune di Bari.

Domani il percorso partirà con un momento di presentazione dell’intero progetto, inserito nell’attuale contesto normativo inerente il sistema di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

“Siamo orgogliosi del fatto che il nostro progetto Famiglie senza confini abbia rappresentato una delle prime sperimentazioni di innovazione sociale in Italia e per questo sia stato adottato come buona prassi in diverse città italiane - commenta Francesca Bottalico -. Un’iniziativa che dal 2016 ci ha permesso di raccontare relazioni intense e storie di accoglienza avviate grazie all’umanità di tante persone e a un forte impegno dell’assessorato che, spesso in controtendenza rispetto alle modalità di lavoro del welfare tradizionale, ha voluto investire in esperienze di welfare di comunità. In questo caso, come in altri, i risultati non si sono fatti attendere: dall’ospitalità diffusa e condivisa di minori senza famiglia alle esperienze di mutuo aiuto tra cittadini, famiglie, settore pubblico e privato e società civile, come nel caso dei Nonni sociali, dalle famiglie di appoggio al progetto Non più soli, dalle pratiche di welfare generativo fino alla costruzione della rete di volontari nata durante il lockdown. Il grande interesse riscontrato ancora una volta tra i cittadini baresi mi conferma la validità di questa nuova sfida culturale e sociale, che con il passare del tempo sta trasformando i servizi sociali tradizionali assistenziali in forme di welfare generativo attenti alle esigenze dell’individuo come dell’intera comunità”.

Di seguito il programma suddiviso in quattro incontri:

12 novembre 2020

dalle ore 17.00 alle ore 18.30:

Saluti dell’assessora al Welfare Francesca Bottalico

Presentazione generale del progetto di “Accoglienza per minori stranieri non accompagnati e neomaggiorenni” (a cura dell’equipe di progetto Giulia Abruzzese / Miriana De Astis)

“I ragazzi stranieri nel sistema di protezione italiano: aspetti fenomenologici e giuridici”(Erminia Rizzi)

“I ragazzi stranieri nel sistema di protezione europeo e mondiale: analisi dei flussi migratori”(Chiara Pelaia - UNHCR)

26 novembre 2020

dalle ore 17.00 alle ore 18.30:

“Aspetti pedagogici dei minori stranieri non accompagnati - buone pratiche di intervento” (Michele Corriero)

“Integrazione linguistica: scuola e contesti di vita” (Luigi Gramegna)

3 dicembre 2020

dalle ore 17.00 alle ore 18.30:

“Le strutture di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati - la rete Siproimi del Comune di Bari” (Domenico Di Palma)

“Aspetti psicologici nella vita quotidiana - L’esperienza del progetto Sprar/Siproimi minori La casa dei ragazzi del mondo” (Roberta Cicchelli)

10 dicembre 2020

dalle ore 17.00 alle ore 18.30:

Presentazione delle fasi del progetto “Accoglienza per minori stranieri non accompagnati e neomaggiorenni” (a cura dell’equipe di progetto Giulia Abruzzese / Miriana De Astis)

Testimonianza di una famiglia accogliente e di un ragazzo del progetto

Spazio di confronto e riflessione per domande e quesiti

A causa dell’emergenza sanitaria in atto, il percorso di formazione avverrà in modalità telematica mediante apposita piattaforma.

Chiunque desideri esprimere la propria disponibilità come adulto e famiglia accogliente, ricevere maggiori informazioni o materiale oppure ottenere le istruzioni per accedere agli incontri potrà:

inviare una mail a: famigliasenzaconfini@cooperativageabari.it

telefonare al numero di telefono 327 5475515.

I partner del progetto: la cooperativa sociale Gea, il Tribunale per i Minorenni di Bari, la Regione Puglia, Save the Children, Unchr e l’Università degli studi “Aldo Moro” di Bari.