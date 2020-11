Riconversione 91 posti letto Covid al San Paolo, ricoveri e Pronto soccorso bloccati?

Con il virus che galoppa e i contagi che dilagano, soprattutto in provincia di Bari, si stanno rastrellando posti letto in tutti gli ospedali del territorio. E così, per decisione della direzione generale del dipartimento Promozione della salute della Regione Puglia, diventeranno Covid 91 posti letto del San Paolo di Bari, presidio di riferimento per l’utenza dell’hinterland e per i bitontini in particolare.

Ma l’annunciata riconversione, a partire già da ieri, richiede una rivoluzione organizzativa che non può essere realizzata in poche ore e che getta nello sconforto pazienti e operatori della sanità del San Paolo.

Secondo le disposizioni dettate il 29 ottobre, la riconversione riguarderà 53 posti letto internistici, 10 di Chirurgia, 8 di Anestesia e Rianimazione, 20 di Ostetricia e Ginecologia, più 20 posti tecnici di astanteria da dedicare al Covid. Ma come sarà operata questa massiccia riorganizzazione? La patata bollente è nelle mani della direzione medica del San Paolo, dalla quale è atteso un cronoprogramma degli adeguamenti necessari.

Nel frattempo, gli interventi e le visite programmate saltano? La normale attività è congelata? Se lo chiedono medici, infermieri e ausiliari, attori fondamentali di questo stravolgimento d’urgenza, che chiedono di essere tutelati e addestrati ad affrontare l’emergenza.

Ostetricia e Ginecologia

L’unità operativa di Ostetricia e Ginecologia perde 20 dei suoi 24 posti letto. Ergo, le partorienti non Covid dovranno andare altrove: Di Venere di Bari, Corato, Altamura e Monopoli le strutture alternative individuate. Un cambiamento last minute che comporta non pochi disagi, primo fra tutti un nuovo ginecologo a cui doversi affidare nell'imminenza del parto.

Con nota del 30 ottobre, il direttore del dipartimento Materno infantile dell’Asl Bari, Antonio Del Vecchio, ha comunicato la riorganizzazione dell’assistenza ostetrica dovuta all’emergenza epidemiologica, definendo percorsi assistenziali per “ottimizzare la gestione delle pazienti gravide no Covid e limitare il possibile disagio alle gestanti che abitualmente afferiscono al presidio ospedaliero San Paolo e che, per effetto delle recenti disposizioni, dovranno ad un altro centro nascita”. Innanzitutto si dovrà procedere alla celere ridistribuzione delle pazienti che venivano seguite negli ambulatori di Gravidanza a termine e Gravidanza a rischio del San Paolo, in lista per prestazioni ambulatoriali e follow up ostetrico. Problema non da poco, di cui dovranno farsi carico i dirigenti medici del reparto di Ostetricia del San Paolo, chiamati a “rapportarsi ai colleghi degli altri punti nascita perché questa operazione vada a buon fine, privilegiando le affinità territoriali e considerando l’effettiva disponibilità di ciascun centro”.

E poi c’è la complicazione del percorso di accoglienza delle gestanti afferenti al San Paolo nelle unità operative di Ostetricia e Ginecologia alternative, con l’obbligo di esecuzione del tampone antigenico rapido al momento dell’accettazione, per indirizzare le pazienti Covid negative verso il percorso tradizionale, cosiddetto “pulito”, e le pazienti Covid positive verso il percorso nella cosiddetta “area grigia” (se in imminenza di parto o se in attesa di conferma della positività per mezzo del tampone molecolare).

Indicazioni che – precisa Del Vecchio – “sono da considerarsi vigenti solo dopo che, presso l’ospedale San Paolo, saranno completati tutti gli interventi di adeguamento al nuovo utilizzo, e sono da considerarsi suscettibili di variazioni nel caso che intervenissero nuove disposizioni che modifichino le attuali”. Ma il nodo è proprio qui: come e in quali tempi avverrà questo adeguamento? E come si procederà nel frattempo?

Pronto soccorso

Con 20 posti tecnici di astanteria da dedicare al Covid, al Pronto soccorso saranno garantite le altre emergenze? Al San Paolo si registrano fino a 150 accessi al giorno in periodi "normali", ma con l’emergenza sanitaria in corso i numeri sono aumentati notevolmente. Se bisognerà dare precedenza agli utenti con sintomi da coronavirus, chi assicurerà le prestazioni ordinarie?

Al momento sei stanze del corridoio parallelo al Pronto soccorso sono state destinate all’isolamento temporaneo dei probabili positivi in attesa dell’esito del tampone. Un numero insufficiente, che impone adeguamenti strutturali urgenti anche per preservare il personale medico e infermieristico dal rischio di contagio, con la predisposizione di una zona filtro adeguata dall’area infetta.

Nelle more di una riorganizzazione difficile e in affanno di un presidio ospedaliero irrinunciabile per il territorio, i cittadini del Barese chiedono rassicurazioni sulla garanzia di un diritto alla salute che vedono sempre più a rischio.