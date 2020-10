A Bari scendono in piazza i lavoratori di spettacolo e cultura, i sindacati: «Sostegno subito»

Anche a Bari i lavoratori del mondo della cultura e dello spettacolo scendono in piazza per manifestare contro la crisi del settore messo ulteriormente in ginocchio dagli ultimi provvedimenti anti-Covid del Governo.

Un sit-in pacifico in piazza della Libertà davanti al palazzo della Prefettura di Bari, al quale hanno aderito alcune centinaia di manifestanti, attori, ballerini, musicisti, lavoratori del settore dello spettacolo viaggiante e dei luna park, è stato organizzato da Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom.

"Teatri luoghi sicuri", "L'assenza spettacolare", "Se ci chiudi ci paghi" è quanto si legge su alcuni dei cartelli che espongono i manifestanti in protesta, alcuni scesi in piazza con gli attrezzi del mestiere, strumenti musicali, abiti di scena e maschere.

Chiedono "risorse certe fino alla ripartenza del settore, un tavolo permanente tra parti sociali e ministeriali, ammortizzatori e tutele strutturali per tutti i lavoratori atipici e discontinui, stabilizzazione dell'occupazione per i precari delle fondazioni lirico sinfoniche".

“La Cgil Puglia - è la dichiarazione del segretario regionale Pino Gesmundo - è stata questa mattina in piazza al fianco dei lavoratori dello spettacolo che in tutta Italia si sono mobilitati per chiedere sostegni economici adeguati dopo la chiusura delle loro attività disposta dal Governo con gli ultimi Dpcm. Sosteniamo le giuste rivendicazioni di questi operatori, e quella di stamattina è solo la prima mobilitazione stagionale dopo quelle di questa primavera, che ci hanno visto come Cgil Puglia in prima linea con le celebrazioni e gli eventi del Primo Maggio. Parliamo di un settore che da tanti mesi attraversa un periodo di profonda sofferenza e che ha un ruolo fondamentale per la società non solo dal punto di vista economico ma anche culturale e che tante volte, in passato, ha sostenuto la causa e le lotte per il lavoro e la giustizia. Servono misure concrete e immediate di sostegno al reddito, occorre a livello nazionale e regionale pensare a un piano strategico per lo spettacolo e la cultura, con interventi mirati dentro una dimensione complessiva di sviluppo. Perché parliamo di settori che identificano il made in Italy, che hanno una ricaduta occupazionale importante, che innescano altri circuiti economici virtuosi. Dal Governo e dalla Regione ci aspettiamo allora ascolto e risposte concrete che vadano in questa direzione”.