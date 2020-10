Entro il 2 novembre servizio mensa attivo in tutte le scuole d’infanzia e primarie del Comune

Entro il 31 ottobre è possibile iscriversi al servizio di refezione scolastica utilizzando il modulo online o ricevere assistenza nei punti Office appositamente attivati presso le scuole. Il servizio, già partito in alcune scuole il 5 ottobre scorso, sarà avviato in tutte le scuole comunali, dell’infanzia e primarie della città di Bari, con l’eccezione di tre plessi, entro il prossimo 2 novembre.

A tal proposito si ricorda che le tariffe sono rimaste inalterate rispetto all’anno scorso (sempre applicate in base all’ISEE delle famiglie) e che gli iscritti al servizio mensa dello scorso anno scolastico sono stati automaticamente confermati, mentre le procedure d’iscrizione riguardano solo gli studenti iscritti quest’anno alle prime classi, sia della scuola dell’infanzia sia di quella primaria.

“Per quest’anno scolastico, in cui siamo chiamati alla massima attenzione e al rispetto di tutte le norme individuate per contrastare la diffusione del covid - commenta Paola Romano - abbiamo dovuto organizzare il servizio di refezione scolastica con grande sforzo da parte di tutti e con il coinvolgimento delle famiglie nelle scelte da adottare. Per questo in alcune scuole il pranzo si svolgerà, come di consueto, negli spazi adibiti a mensa, invece in altre, in cui gli spazi mensa sono stati utilizzati per le attività didattiche, il servizio di ristorazione sarà garantito direttamente nelle aule scolastiche, interessate nelle scorse settimane da una serie di lavori di adeguamento proprio in vista di questa soluzione alternativa.

Nonostante le oggettive difficoltà legate al contesto generale, abbiamo voluto confermare la possibilità per le famiglie di optare per diversi tipi di diete - in bianco, speciali, etico-religiose, islamiche, vegetariane e vegane - perché vogliamo continuare a garantire un servizio di qualità che sia al contempo realmente inclusivo”.

Tutte le informazioni sul servizio di refezione scolastica sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Bari a questo link.

Di seguito l’elenco delle scuole interessate dall’avvio del servizio:

I.C. EL/7 Santomauro

EL/7 infanzia

I.C. Perone Levi

Il Padiglione

Perone infanzia

Perone primaria

I.C. Ceglie Manzoni Lucarelli

Ceglie infanzia

Ceglie primaria

Diaz infanzia

Diaz primaria

Santa Rita infanzia

Santa Rita primaria

I Settore

Regina Margherita

Diomede Fresa

II Settore

Speranza

Il Parco

Il Glicine Bianco

Ferranini

III Settore

Loris Malaguzzi

Loseto

San Michele

I.C. Zingarelli

Anna Frank infanzia

Anna Frank primaria

I.C. Massari Galilei

Montello infanzia

Montello primaria

I.C. Japigia II Torre a Mare

Mameli

I.C. Giovanni Paolo II De Marinis

Nicholas Green

Don Mario d’Alesio

I.C. Japigia I Verga

Don Orione

I.C. Grimaldi-Lombardi

Comparto C

Breda infanzia

Breda primaria

Grimaldi

I.C. Duse

Don Bosco infanzia

Don Bosco primaria

Marconi infanzia

Marconi primaria

Salvati infanzia

Salvati primaria

27° Circolo didattico Palese

Duca D’Aosta

Macchie infanzia

Collodi

I.C. Balilla Imbriani

Balilla infanzia

Balilla primaria

I.C. Fraccacreta

Montessori

I.C. De Amicis Laterza

De Amicis infanzia

De Amicis primaria

Del Prete infanzia

Del Prete primaria