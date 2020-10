Dieci fioriere in strada Annunziata, Galasso: «Mantenuta la promessa fatta ai residenti»

Questa mattina l’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso ha effettuato un sopralluogo in Strada Annunziata, a Bari vecchia, dove, come promesso ai residenti, al termine dei lavori di rifacimento della rete di fognatura bianca, di fognatura nera e della rete idrica sono state sistemate delle fioriere.

“Si tratta di dieci vasi cilindrici bianchi, cinque dei quali sono stati posizionati in largo Annunziata e altrettanti in strada Annunziata e in alcune traverse in base alle richieste e alle indicazioni dei residenti - commenta Giuseppe Galasso - che avevano espresso il desiderio di abbellire una delle strade più suggestive del Borgo antico, per anni interessata da ristagni e disagi correlati all’assenza della rete fognaria. La piante scelte, di cui saranno gli stessi cittadini a prendersi cura, sono esemplari di Metrosideros excelsa, che fioriscono di un rosso vivo nel mese di maggio”.