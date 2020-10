Gara di solidarietà per l’Hbari2003: «Aiutateci a non spegnere il sogno di questi ragazzi»

“Se non riusciamo a trovare i fondi necessari, il sogno di questi ragazzi morirà e l’associazione chiuderà per sempre”.

È l’appello che si legge su GoFundMe, lanciato dall’associazione sportiva Hbari2003 in profonde difficoltà economiche dovute all’emergenza Covid-19.

Il “sogno” dei ragazzi è composto da due realtà: una squadra di basket in carrozzina che disputa il campionato nazionale di serie B e da un gruppo di 50 ragazzi e ragazze con disabilità intellettive, autismo, sindrome di down e altre patologie psichiatriche.

“Purtroppo, a causa del Covid, queste attività si sono dovute fermare, con conseguenze davvero gravi per tutti questi ragazzi - spiega il presidente dell’associazione Gianni Romito - A causa della crisi economica alcuni tra gli sponsor principali sono venuti a mancare e questo ha portato irrimediabilmente un danno grandissimo alle attività”.

La raccolta fondi solidale è nata per coprire le spese di gestione, affitto di attrezzature, palazzetto e compenso agli operatori specializzati in sport per disabili.

“Vi chiediamo di aiutarci a non spegnere il sogno di questi ragazzi e delle loro famiglie e soprattutto vi chiediamo di sostenerci per darci la possibilità di continuare a dare risposte ad un numero sempre maggiore famiglie - conclude Gianni Romito - perché la gioia condivisa si moltiplica, e vi assicuro che i sorrisi e gli abbracci che ricevo da parte di questi ragazzi, la luce che brilla nei loro occhi, il vederli contenti e soddisfatti ci ripaga di ogni fatica”.

La campagna di raccolta fondi è raggiungibile al link https://it.gf.me/v/c/4srp/un-sogno-che-non-deve-morire