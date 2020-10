Istituto "Pitagora": completati i lavori di messa in sicurezza della facciata

Sono stati ultimati i lavori di messa in sicurezza della facciata dell’Istituto Tecnico per Geometri “Pitagora” di Bari lungo il perimetro che si affaccia su via Caduti di via Fani. Tali lavori sono la continuazione di quelli già effettuati su via Melo da Bari resi necessari a seguito della caduta di frammenti di cornicione, architravi e fregi lungo un’importante via di transito che collega la stazione di Bari al centro della città.

I lavori sono stati eseguiti dal Servizio Edilizia, Patrimonio e Locazioni della Città metropolitana di Bari dopo le propedeutiche autorizzazioni da parte della Soprintendenza per i beni architettonici, trattandosi di immobile storico sottoposto a vincolo e sono stati finanziati per 108 mila euro con fondi della Regione Puglia.

In questi giorni è stato allestito il cantiere sul lato dell’edificio che si affaccia su Corso Cavour interessato anch’esso dalle stesse problematiche.