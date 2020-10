Vaccino antinfluenzale: acquistate 2.100.000 dosi per la campagna 2020-2021

Il Dipartimento Politiche della Salute comunica che le Aziende Sanitarie Locali hanno già provveduto ad emettere gli ordinativi per l’acquisto di circa 1.300.000 dosi di vaccino che sono state già in parte consegnate dalle ditte produttrici che completeranno la consegna entro la fine del mese di ottobre.

I Dipartimenti di Prevenzione hanno già avviato la distribuzione di un primo quantitativo di dosi in favore dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta in attesa che sia completata la consegna di tutte le dosi previste da parte delle ditte fornitrici.

È stata già avviata anche la vaccinazione degli operatori sanitari e delle altre categorie di soggetti che per condizioni lavorative sono più esposti o possono essere veicolo di contagio per la trasmissione del virus influenzale (forze dell’ordine, vigili del fuoco, volontari, etc..).

Inoltre, è in fase di avvio la somministrazione del vaccino ai soggetti ricoverati o ospitati in strutture di ricovero o residenziali a cura delle rispettive direzioni sanitarie.

“Si pone in risalto – spiega il prof. Pier Luigi Lopalco - come la Regione Puglia abbia già aggiudicato l’acquisto di 2.100.000 dosi di vaccino antinfluenzale per la campagna 2020-2021, il cui avvio quest’anno è stato anticipato al mese di ottobre rispetto agli anni passati quando la distribuzione veniva garantita a partire dall’inizio del mese di novembre. Questa scelta è stata operata al solo fine di distribuire meglio il carico di attività gravante sulla rete di distribuzione del vaccino, sui medici e sugli operatori sanitari”.

“Non sussiste alcuna criticità - conferma il direttore del dipartimento Vito Montanaro - connessa alla carenza o indisponibilità di dosi di vaccino antinfluenzale nella Regione Puglia e, pertanto, i cittadini pugliesi otterranno una risposta adeguata dalle strutture del servizio sanitario regionale alla diffusa sensibilità e aspettativa che finalmente si registra nei confronti della prevenzione vaccinale”.

La campagna di vaccinazione andrà a regime già a partire dalla prossima settima con l’esecuzione delle vaccinazioni che saranno assicurate dai medici di medicina prioritariamente in favore dei soggetti con malattie croniche, ai soggetti ultra 65enni o ai soggetti appartenenti alle categorie a rischio per motivi sanitari.

La campagna proseguirà almeno fino a tutto il mese gennaio 2021 senza interruzione prevedendo anche ulteriori iniziative di offerta della vaccinazione gratuita anche a tutte le altre fasce di età.

Di seguito la tabella con i dati dei vaccini già sin qui ordinati dalle ASL e le cui consegne sono in via di completamento da parte delle ditte produttrici.

ASL BARI 450.000 ASL BAT 126.000 ASL BRINDISI 128.000 ASL FOGGIA 239.000 ASL LECCE 250.000 ASL TARANTO 200.000

A queste dosi devono aggiungersi circa 40.000 dosi ordinate dalle Aziende Ospedaliero-Universitarie, dagli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico pubblici per la vaccinazione dei propri operatori.