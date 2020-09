Al via le lezioni: da domani potenziati i collegamenti per le scuole superiori

L’amministrazione comunale, di concerto con l’Amtab, rende noto che, in occasione dell’avvio delle attività scolastiche in partenza domani, da giovedì 24 settembre saranno potenziati i collegamenti da e per le scuole superiori a supporto delle linee ordinarie. Ai 24 mezzi in circolazione fino allo scorso anno, infatti, se ne aggiungeranno altri 6, un numero pari al 25% della flotta di bus utilizzati finora.

Si tratta di una quantità superiore rispetto a quella necessaria individuata dalle linee guida ministeriali, che consentono un tasso di riempimento dell'80% dei mezzi.

Pertanto, sulla base delle rilevazioni effettuate in questi mesi da Amtab, le linee di trasporto saranno rafforzate con due mezzi da e verso il quartiere San Paolo, uno da e verso San Pio, uno da e verso Loseto e Carbonara 2, uno da e verso Ceglie e Carbonara e uno da e verso Fesca e San Girolamo.

Inoltre, sull’intera flotta di 30 autobus destinata al trasporto da e per le scuole, saranno impiegati due operatori dell’Amtab per ciascun mezzo. Gli operatori aggiuntivi saranno tenuti a controllare, oltre al possesso del titolo di viaggio, il corretto uso dei dispositivi di protezione individuale (mascherina). Gli stessi dovranno anche verificare che non venga superato il limite massimo della capienza sui bus, ridotto per effetto del CoViD - 19.

Nel corso del primo mese, infine, l’Amtab monitorerà l’andamento del servizio al fine di apportare eventuali modifiche sulla base del grado effettivo di utilizzo dei mezzi.

I nuovi orari e percorsi potranno essere consultati sul sito internet aziendale www.amtab.it.

Per ogni informazione è disponibile il numero verde 800450444.