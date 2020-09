iH Hotels Group dona 100mila mascherine chirurgiche alla città di Bari

Questa mattina il sindaco Antonio Decaro ha ricevuto a Palazzo di Città una delegazione dell’azienda iH Hotels Group, guidata dal general manager Mauro Troisi, che ha donato alla città di Bari 100 mila mascherine chirurgiche.

La società, che gestisce due importanti alberghi nel capoluogo pugliese - l’Hotel Oriente e il Grande Albergo delle Nazioni - ha infatti lanciato una raccolta fondi a supporto delle azioni di prevenzione del contagio da covid-19, nell’ottica del rispetto delle normative, della messa in sicurezza e della salvaguardia della salute, non solo dei propri dipendenti ma anche di tutti i cittadini.

Già il 18 marzo scorso lo staff e il management di iH Hotels Group si è attivato per supportare la comunità con un progetto di fund raising, “iH Hotels & Friends” (https://www.gofundme.com/f/ih-hotels--friends-donation-to-fight-covid19), generando un grande slancio solidale che ha visto protagonisti i dipendenti con le loro famiglie e i clienti della catena alberghiera.

“Siamo grati agli amici di iH Hotels - ha dichiarato il sindaco Antonio Decaro - per un gesto che testimonia la vicinanza e la generosità di questo grande gruppo alberghiero nei confronti della città di Bari. In queste settimane, segnate da una nuova crescita dei contagi, l’attenzione deve restare altissima, e per questo è necessario insistere sull’adozione di tutti i comportamenti individuali utili a contrastarne la diffusione, a cominciare proprio dall’uso delle mascherine. Grazie a questa importante donazione potremo continuare a distribuire i dispositivi di protezione tra i dipendenti comunali impegnati nel lavoro di front office e tra gli ospiti delle strutture del Welfare cittadino. Se c’è una cosa che abbiamo toccato con mano durante l’emergenza sanitaria, è la grande forza della solidarietà diffusa che ci ha consentito di supportare anche le persone in maggiore difficoltà nel periodo più delicato della nostra storia recente. Per questo, un grazie di cuore al management, ai lavoratori e a tutte le persone che hanno contribuito a questa iniziativa solidale in favore della nostra città”.

“È con l’unione delle forze di tutti che abbiamo potuto realizzare questo gesto di solidarietà - ha commentato Mauro Troisi -. Ci sentiamo in dovere di sostenere il territorio che ospita le nostre due prestigiose strutture alberghiere e che ci ha permesso di crescere ed affermarci anche a livello internazionale nel panorama turistico. Con la passione che ci contraddistingue e l’attenzione constante per i nostri ospiti, l’iH Hotels Group è pronto a ripartire favorendo il turismo nel territorio pugliese con fiducia, ospitalità e, soprattutto, con la dovuta attenzione alle nuove norme di sicurezza”.

Nell’occasione Mauro Troisi ha voluto donare una foto incorniciata del Grande Albergo delle Nazioni al sindaco Decaro.