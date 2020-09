“Safety Days”: la Polizia Stradale a Bari in piazza Prefettura

La chirurgia robotica al Policlinico di Bari raddoppia

per garantire la formazione di operatori in grado di sfruttare a pieno le potenzialità del robot. per garantire la formazione di operatori in grado di sfruttare a pieno le potenzialità del robot. per garantire la formazione di operatori in grado di sfruttare a pieno le potenzialità