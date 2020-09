Campionaria: biglietti a costo invariato ma nominativi e giornalieri

Per l’84esima edizione della Campionaria non saranno previste le tradizionali biglietterie. Le regole anti Covid impongono modalità differenti per la vendita dei biglietti.

In questa edizione speciale della manifestazione il costo del biglietto rimarrà invariato, sarà sempre di 3 euro e l’acquisto, a partire da lunedì 28 settembre, potrà avvenire on line sul sito della Fiera del Levante che reindirizzerà a VIVATICKET, o presso 247 punti vendita tra Puglia, Basilicata e Calabria, dove sarà possibile effettuare le prevendite dei biglietti.

Qui l’elenco dettagliato dei rivenditori.

Sempre dal 28 settembre, particolarmente per chi non ha dimestichezza con il digitale, sarà possibile acquistare i biglietti presso l’ingresso Orientale della Fiera del Levante, dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Il costo di ogni ticket – in questo caso – sarà però di euro 2,50.

I biglietti saranno registrati, nominativi e giornalieri riducendo così al minimo la vendita attraverso i botteghini, che quest’anno nel corso della manifestazione non saranno disponibili proprio perché per motivi di sicurezza bisognerà contingentare gli ingressi ed evitare assembramenti.

Infine, anche per quest’anno è previsto l’accesso gratuito a coloro che arriveranno nel quartiere fieristico in bicicletta, a tutte le persone con disabilità accompagnate (1+1), e ai bambini al di sotto dei sei anni. Anche per loro resterà l’obbligo della rilevazione della temperatura corporea ad ogni ingresso.

La Nuova Fiera del Levante confida molto nell’acquisto dei ticket on line per agevolare un minore uso della carta e rendere la Campionaria sempre più sostenibile.