Pronti altri nuovi 8 autobus Amtab, Decaro: «Altri 15 per l'inizio della scuola»

Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha presentato i primi 8 nuovi autobus ibridi che entreranno in servizio nei prossimi giorni, a disposizione dell'Amtab: si tratta di una primo lotto di 23 nuovi mezzi alimentati a gasolio ed elettrici da impiegare anche per il trasporto scolastico in vista della ripresa delle lezioni.

"A causa dell'emergenza covid - dice Decaro - la capacità di carico si è ridotta all'80%, quindi servono più mezzi sui quali, ovviamente e come su tutti i bus, è obbligatorio usare la mascherina". I veicoli, di nuova generazione, sono dotati di barriera protettiva per l'autista, tornelli e dispositivi per la bigliettazione elettronica. All'interno vi sono anche telecamere di sicurezza e monitor per le fermate, nonché pedane per disabili e sedute ergonomiche: "Altri bus - aggiunge Decaro - arriveranno a breve con un altro finanziamento. Il Comune ha così rinnovato il parco mezzi Amtab".