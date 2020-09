Colmata di “Marisabella”: la Sigea chiede un confronto sulla ripresa dei lavori

La Società Italiana di Geologia Ambientale - Sezione Puglia ha inviato richiesta formale all’Autorità Portuale del Mare Adriatico Meridionale finalizzata ad avviare un confronto tra la stessa Autorità e le Associazioni di protezione ambientale e quelle che rappresentano la società civile (riunite nella Consulta Comunale dell’Ambiente di Bari) per affrontare e chiarire tutte le questioni di carattere tecnico-scientifico e ambientali rimaste aperte per il completamento della colmata di “Marisabella” di Bari.

Sigea chiede «di mettere in atto meccanismi che permettano di poter accedere ai documenti e di poter esprimere liberamente le proprie opinioni tecnico-scientifiche e le valutazioni dei costi, intesi come consumo di risorsa naturale e sottrazione di benessere alla popolazione locale, e dei benefici generati dai progetti previsti per il completamento della Colmata. Siamo certi che con un confronto aperto e partecipato potrebbero essere spiegate e comprese l’utilità delle opere da completare, anche se presentano un “elevato costo” per il territorio e per l’ambiente. Tali scelte rivestono, come è facile immaginare, un ruolo importante nell’equilibrio, nel riassetto e nella riqualificazione del “Sistema Urbano dell’Area Metropolitana di Bari”».

«Siamo consapevoli - continua Sigea - che nella richiesta e auspicata discussione si dovrà tener conto di esigenze e problemi a scala più ampia di quella metropolitana. È indispensabile, comunque che la cittadinanza attiva venga a conoscenza delle operazioni in essere e in divenire, anche per riaprire un dibattito chiuso da tempo, per fatti non legati a disattenzione, ma ad eventi contingenti. Noi siamo convinti assertori del fatto che le decisioni sulla Colmata di Marisabella, non possono e non devono passare solo attraverso decisioni verticistiche e tecnocratiche-economicistiche, ma essere il più possibile partecipate e condivise: il percorso descritto più lungo e più complesso, è a nostro avviso auspicabile e perseguibile, al momento e nel prossimo futuro, per un Paese che pensa alla tutela dell’ambiente e al benessere dei suoi cittadini».