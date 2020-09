Da oggi biglietti Bari-Aeroporto con carte contactless

Al via da oggi, sul collegamento tra l'Aeroporto Internazionale "Karol Wojtyla" ed il centro città, di Ferrotramviaria il nuovo servizio "Paga e via" che consente l'accesso veloce ai treni avvicinando le carte di pagamento direttamente ai nuovi terminali presenti nelle stazioni di Bari ed Aeroporto.

Il nuovo servizio "facile, veloce, sicuro - sottolinea una nota - è sviluppato da Ferrotramviaria, SIA - società hi-tech europea leader nei servizi e nelle infrastrutture di pagamento controllata da CDP Equity - e Tecknè per i passeggeri". Consente di pagare il biglietto in modalità completamente digitale e accedere ai treni avvicinando semplicemente la propria carta di pagamento (Mastercard o VISA) a uno dei tornelli o totem dedicati presenti nelle stazioni e, in caso di controllo, ai terminali in dotazione al personale di verifica.

