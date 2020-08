Studenti baresi contro il "caro-libri": a settembre il "Mercatino del libro usato"

Dal 1 settembre al 9 ottobre, presso la sede di Zona Franka, via Dalmazia 35, si terrà la 16^ edizione del Mercatino del Libro Usato dell’Unione degli Studenti Bari. Un appuntamento fisso per tanti studenti medi e le loro famiglie per acquistare e vendere, in un circuito non commerciale, i libri scolastici.

“La spesa per il materiale scolastico, secondo le stime, sfiora i € 1000 per uno studente del primo anno, circa € 700 negli anni successivi” dichiara Stefano Mariano, Unione degli Studenti Puglia. “Una spesa per la maggior parte dedicata ai testi scolastici, per i quali purtroppo i fondi messi a disposizione per il comodato d’uso o i buoni libri non sono mai sufficienti. Per noi è importante creare spazi in cui gli studenti si possano aiutare tra loro: la copravendita al 50% per tante e tanti è l’unica alternativa per poter studiare”.

La povertà, infatti, è uno dei fattori principali che porta alla dispersione scolastica, che già lo scorso anno ha sfiorato il 20%, secondo il rapporto SVIMEZ.

“Questo autunno ci troveremo a fare un bilancio della crisi conseguente alla pandemia, e se già uno studente su 5 non ha portato a conclusione gli studi nel 2019, secondo le stime il numero è destinato ad aumentare, specie nel Meridione” prosegue Stefano Mariano. “Il lockdown ci ha dato tanti esempi di come proprio in momenti di crisi come questo ci deve essere una maggiore cura del sociale: crediamo che il Mercatino del Libro usato rientri tra gli anticorpi contro la crisi, per mantenere sempre attiva la solidarietà”

La pandemia di Covid-19, ovviamente, porta non solo a ripensare all’importanza del mercatino, ma anche alla sua organizzazione pratica: “Il nostro obiettivo primario è quello della tutela della salute di tutti, dall’inizio dell’estate siamo al lavoro per organizzare lo spazio in modo da garantire il distanziamento sociale e non creare assembramenti. Tante informazioni, incluso il catalogo dei libri in contovendita, saranno disponibili sul sito mercatinoudsbari.it in modo da ridurre il tempo di permanenza in sede al minimo indispensabile per ciascuno. Ci siamo dotati di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari, da gel e mascherine ai plexiglass divisori”.