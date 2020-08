Regione Puglia, ritirato bando sul turismo Muslim Friendly. Tpp: «Manca valutazione Giunta»

Centri estivi, 52 realtà e 850 minori hanno usufruito del contributo comunale

Sono complessivamente 58 le istanze pervenute in risposta al bando comunale pubblicato per sostenere le attività dei centri estivi sul territorio comunale. Sono, invece, 53 le realtà che hanno ottenuto il contributo di 2. 500 euro dal Comune di Bari (per un totale di 132. 500 euro)