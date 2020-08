Adeguamento anti-Covid: pronti a partire cantieri in 45 scuole cittadine

Partiranno in questi giorni tutti i cantieri relativi ai lavori programmati dal Comune di Bari per le scuole cittadine diffuse nei territori di tutti i 5 Municipi.

Sono 45 le scuole individuate a valle di una serie di incontri condotti dagli assessori ai Lavori pubblici e all’Istruzione, Giuseppe Galasso e Paola Romano, con i dirigenti scolastici, che saranno oggetto di lavori utili all’adeguamento degli spazi in modo da accogliere gli studenti baresi secondo le norme e le indicazioni previste dal Ministero e dalle autorità competenti.

“Stiamo cercando di farci trovare pronti per il suono della prima campanella previsto nella nostra regione per il 24 settembre - spiega l’assessora alle Politiche educative Paola Romano -. In questi mesi estivi abbiamo condotto una ricognizione generale di tutte le esigenze del territorio grazie ai dirigenti scolastici, agli uffici comunali e all’Ufficio scolastico regionale. Siamo riusciti, quindi, a ricavare un quadro delle situazioni che necessitavano di interventi più urgenti e a calendarizzare così gli interventi che potranno essere terminati entro il 20 settembre, data in cui tante scuole saranno utilizzate anche per l’appuntamento elettorale. I lavori programmati riguardano la realizzazione di percorsi di ingresso e di uscita in sicurezza, la creazione e l’adeguamento degli spazi nei casi in cui le classi particolarmente numerose dovranno essere divise, l’installazione di nuovi infissi o di accessori per migliorare la qualità degli spazi esistenti e l’adeguamento o la realizzazione di nuovi impianti. In tutte le scuole comunali, invece, arriveranno i nuovi arredi che andranno a completare i nuovi spazi per la didattica e la gestione dei bambini. Contemporaneamente si sta lavorando anche sugli spazi dedicati alla refezione scolastica che saranno dotati di zanzariere e nuove protezioni per gli infissi. Stiamo lavorando a ritmo serrato per l’appuntamento con il nuovo anno scolastico”.

“Abbiamo messo a punto un piano operativo di lavori di edilizia leggera - spiega l’assessore Giuseppe Galasso -, che prevede una moltitudine di interventi di piccola e media entità, grazie ai quali sarà possibile ottimizzare gli spazi disponibili negli edifici scolastici comunali. Attraverso piccole demolizioni di tramezzi, modifiche di impianti elettrici, apertura di nuovi accessi, sostituzione di alcuni infissi, trasformazioni di singoli ambienti e tante altre piccole modifiche, riusciremo ad ampliare molte aule rendendole più capienti e idonee alle prescrizioni relative al necessario distanziamento tra gli alunni, mantenendo invariato il numero di componenti delle classi. Entro fine mese in 45 plessi scolastici saranno operativi circa 100 diversi cantieri, che vedranno impegnate decine di maestranze delle 5 imprese aggiudicatarie degli appalti accordi quadro di manutenzione delle scuole che avevamo, previdentemente, appaltato per tempo. Il 24 settembre le scuole di Bari saranno pronte a riaprire le porte, rinnovate in molti aspetti, anche grazie ad un’intensa attività manutentiva che ha previsto la tinteggiatura e la pulizia approfondita degli ambienti, eseguita nei mesi scorsi dalla nostra azienda municipalizzata Bari Multiservizi ,che durante il lookdown ha lavorato intensamente approfittando dell’assenza di studenti nelle aule”.

Di seguito l’elenco e le informazioni relative ai lavori programmati:

MUNICIPIO I

SCUOLA COLLODI

- Realizzazione di un nuovo ingresso scuola Infanzia con cancello su recinzione esistente.

- Installazione di citofono con videocamera

- Automatizzazione cancello ingresso-uscita secondaria su via Jatta

9.086,11 €

SCUOLA AQUARO

- Realizzazione di pareti divisorie in cartongesso per delimitare nuovo spazio attività didattica

3.723,12 €

SCUOLA MODUGNO

- Rimozione di pareti in cartongesso divisoria per realizzare nuovo ambiente da adibire ad aula

- Installazione di frangisoli orizzontali

7.033,64 €

SCUOLA MAZZINI

- Installazione di frangisoli orizzontali

- Installazione di nuovi ventilconvettori derivati dalla rete alimentazione aereotermi esistenti non funzionanti

6.947,60 €

SCUOLA IMBRIANI

- Lavori di tinteggiatura degli ambienti scolastici da destinare ad aule

- Risanamento pareti vano da adibire a deposito a piano terra per contenere materiale didattico ex laboratori da adibire ad aule

- Smontaggio e montaggio lavagna LIM

12.041,38 €

SCUOLA BALILLA

- Realizzazione di pareti in cartongesso

3.837, 95 €

SCUOLA MAMELI

- Lavori di tinteggiatura di ambiente scolastico da adibire ad aula

1.781, 29 €

SCUOLA ARDITO

- Sostituzione infisso vetrata fissa con nuovo infisso vetrata apribile per aerazione in ambiente attività didattica

3.090,73 €

SCUOLA PICCINNI

- Installazione di condizionatore autonomo d’ambiente a due sezioni, tubazione in rame per gas frigorifero e relativo impianto elettrico

4.238,95 €

SCUOLA MANZARI BUONVINO

- Ristrutturazione spazi per realizzazione di nuovi bagni

54.173,30 €

Totale interventi Municipio I 105.954,07 €

MUNICIPIO II

SCUOLA KING

- Riconfigurazione degli spazi didattici con demolizione parziale di divisori e spostamento di nuovi divisori funzionale alle necessità

- Adeguamento delle linee di impianto elettriche conseguenti alla nuova riconfigurazione delle aule didattiche

6.815,35 €

SCUOLA SANTOMAURO

- Adeguamento degli impianti elettrici in spazi da destinare alla didattica

6.134,29 €

SCUOLA ANNA FRANK

- Demolizione di pareti per accorpamento di spazi didattici di ridotti spazi funzionali al 1° piano

- Adeguamento delle linee di impianto elettriche conseguenti alla nuova riconfigurazione delle aule didattiche

13.078,78 €

SCUOLA ZINGARELLI

- Demolizione di pareti per accorpamento di spazi didattici di dimensioni ridotte al 1° piano

- Adeguamento delle linee di impianto elettriche conseguenti alla nuova riconfigurazione delle aule didattiche

- Spostamento delle linee elettriche e dei cablaggi dall’attuale presidenza all’ambiente da destinare a nuova sede

- Adeguamento delle linee di impianto elettriche della vecchia presidenza per la nuova destinazione ad aula didattica

- Correttivi alle linee di alimentazione elettrica

11.083,47 €

SCUOLA TOMMASO FIORE

- Demolizione di pareti per accorpamento di spazi didattici di dimensioni ridotte

- Correttivi alle linee di alimentazione elettrica

- Adeguamento delle linee di impianto elettriche conseguenti alla nuova riconfigurazione delle aule didattiche

- Adeguamento dell’impianto termico conseguente alla nuova riconfigurazione delle aule didattiche (rimozione elementi, spostamento elementi, sostituzione elementi)

48.581,54 €

SCUOLA MONTELLO

- Installazione di zanzariere per la refezione in aula

- Smontaggio di pavimento galleggiante su laboratorio multimediale da destinare ad aula didattica

- Copertura di canaletta esterna sulla via di esodo

- Smontaggio delle linee elettriche su laboratorio multimediale da destinare ad aula didattica

9.940,49 €

SCUOLA MASSARI

- Demolizione di pareti per accorpamento di spazi didattici di dimensioni ridotte al 2° piano

- Adeguamento delle linee di impianto elettriche conseguenti alla nuova riconfigurazione delle aule didattiche

- Correttivi alle linee di alimentazione elettrica

12.573,17 €

SCUOLA GALILEI

- Demolizione di pareti per accorpamento di spazi didattici di dimensioni ridotte al piano terra e al 1° piano

- Adeguamento delle linee di impianto elettriche conseguenti alla nuova riconfigurazione delle aule didattiche

- Smontaggio delle linee elettriche su laboratorio multimediale da destinare ad aula didattica

13.345,98 €

SCUOLA MICHELANGELO

- Adeguamento delle linee di impianto elettriche e dei quadri di distribuzione

17.969,45 €

SCUOLA SAN FILIPPO NERI MATERNA

- Ridistribuzione degli spazi per realizzazione di sezione primavera

- Realizzazione di nuova rampa esterna per distribuzione degli accessi

- Adeguamento delle linee di impianto elettriche conseguenti alla ridistribuzione di spazi per la sezione primavera

84.680,68 €

Totale interventi Municipio II 224.203,20 €

MUNICIPIO III

SCUOLA LOMBARDI

- Demolizione di tramezzature in cartongesso nel laboratorio teatrale;

- Realizzazione di sportello per la segreteria

- Revisione accensione corpi illuminanti;

- Realizzazione di presa elettrica e dati per LIM

12.538,57 €

SCUOLA DON MILANI

- Realizzazione di aula nel disimpegno al piano rialzato mediante la costruzione di pareti in cartongesso e porta di accesso

Adeguamento accensione corpi illuminanti, realizzazione di punti luce con corpi illuminanti ad incasso;

- Realizzazione di presa elettrica e dati per LIM

10.341,04 €

SCUOLA DE FANO

- Realizzazione di aula nel refettorio mediante la costruzione di pareti in cartongesso e porta di accesso

- Adeguamento accensione corpi illuminanti; realizzazione di punti luce con corpi illuminanti ad incasso; realizzazione di presa elettrica e dati per LIM

9.169,57 €

SCUOLA UNGARETTI

- Realizzazione di parete divisoria nella sala conferenze per creare un’aula

- Realizzazione di un varco di passaggio d’emergenza nel muretto al primo piano

- Sistemazione pavimentazione in un’aula

6.471,86€

SCUOLA CIRIELLI – sezione primaria

- Demolizione di una parete in cartongesso per allargamento aula

- Tinteggiatura degli ambienti interessati dai lavori

- Adeguamento accensione corpi illuminanti, realizzazione punti luce con corpi illuminanti ad incasso

5.553,04 €

SCUOLA CIRIELLI – sezione secondaria

- Risanamento trave presente sopra le finestre del salone da utilizzare per finalità didattiche

838,22 €

SCUOLA PETRIGNANI pad B

- Adeguamento accensione corpi illuminanti, realizzazione punti luce con corpi illuminanti ad incasso

788,34 €

SCUOLA PETRIGNANI pad B

- Demolizione di 3 pareti divisorie in muratura per allargare 3 aule;

- Tinteggiatura degli ambienti interessati dalla modifica

- Revisione accensione punti illuminanti

- Realizzazione punti luce con corpi illuminanti ad incasso

17.625,29 €

SCUOLA LINDGREN

-Risanamento dell’intonaco ammalorato in diversi ambienti e tinteggiatura

- Sostituzione dei vetri non a norma relativi alla finestre che si affacciano sulle chiostrine

18.035,62 €

SCUOLA FALCONE –BORSELLINO

- Demolizione di 3 pareti divisorie in muratura per allargare 3 aule

- Tinteggiatura degli ambienti interessati dalla modifica

- Revisione di alcuni infissi ad apertura a vasistas

- Adeguamento accensione corpi illuminanti, realizzazione punti luce con corpi illuminanti ad incasso

11.703,72 €

ASILO NIDO STANIC

- Realizzazione di infissi di chiusura tra sezione medi/grandi/attività comuni

- Realizzazione di corridoio di collegamento diretto tra la zona di attività comuni con i medi attraverso infissi da posizionare nella chiostrina

11.754,92 €

SCUOLA CHIAIA

- Risanamento dell’intonaco ammalorato in diversi ambienti e tinteggiatura

2.801,73 €

Totale interventi Municipio III 107.621,92 €

MUNICIPIO IV

PLESSO SCOLASTICO CEGLIE

- Realizzazione di nuovi bagni per bambini

- Smontaggio vecchi corpi illuminanti inadatti alla nuova destinazione d’uso degli ambienti

- Installazione nuovi apparecchi illuminanti a Led

- Installazione di punti prese e dati a servizio delle LIM

4.653,22 €

PLESSO SCOLASTICO DIAZ

- Rimozione e ripristino di intonaci ammalorati

- Tinteggiatura ambienti

- Installazione di punti prese e dati a servizio delle LIM

- Riattivazione di bagni alunni attualmente in disuso

30.171,55 €

SCUOLA DALESIO

- Realizzazione di piccolo varco per riconoscimento all’ingresso.

569,16 €

Totale interventi Municipio IV 35.393,93 €

MUNICIPIO V

SCUOLA DUCA D’AOSTA

- Consolidamento e ripristino di intonaci a parete e rivestimenti nelle aule del 1° piano a seguito di lavori di rimozione controsoffitti

- Adeguamento di spazi per la refezione

29.717,03 €

SCUOLA FALCONE

- Realizzazione di nuova aula didattica al piano rialzato

- Adeguamento delle linee di impianto elettriche conseguenti alla realizzazione di nuova aula didattica al piano rialzato

9.640,82 €

SCUOLA MORO

- Realizzazione di nuovo varco sulla recinzione esterna per distribuzione degli accessi tra scuola d’Infanzia e scuola Secondaria

- Sostituzione di finestre in 4 aule del piano rialzato

- Correttivi alle linee di alimentazione elettrica

15.345,61 €

SCUOLA MASIH

- Sistemazione dei dislivelli sugli accessi all’edificio

- Risanamenti sulle strutture e ripristino della funzionalità sulle rampe di emergenza interne

- Consolidamento e ripristino di intonaci a parete e rivestimenti nelle aule del 1° piano

32.443,67 €

SCUOLA "VILLA DURANTE"

- correttivi alle linee di alimentazione elettrica

155,75 €

SCUOLA FRACCACRETA - succursale

- Correttivi alle linee di alimentazione elettrica

155,75 €

SCUOLA ARCOBALENO

- Consolidamento e ripristino di intonaci a parete e rivestimenti nelle aule a seguito di infiltrazioni meteoriche

- Realizzazione di nuova rampa esterna per distribuzione degli accessi

37.441,38 €

SCUOLA FRACCACRETA – sede centrale

- Demolizione di pareti per accorpamento di spazi didattici di dimensioni ridotte al 1° piano

- Riattivazione di cancello esterno pericolante per distribuzione degli accessi

- Sostituzione di infissi in 4 aule

- Adeguamento delle linee di impianto elettriche conseguenti alla realizzazione di nuove aule didattiche nell’auditorium e alla nuova configurazione degli ambienti didattici del 1° piano

- Realizzazione di nuove aule provvisorie all’interno dell’auditorium

30.094,71 €

SCUOLA VACCA

- Consolidamento e ripristino di intonaci a parete e rivestimenti negli ambienti del piano rialzato e nelle aule del 1° piano

37.815,66 €

SCUOLA MACCHIE

- Adeguamento di spazi per la refezione

- Adeguamenti esterni per consentire l’utilizzo degli spazi aperti per la didattica

6.384,20 €

Totale interventi Municipio V 199.194,58 €