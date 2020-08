Discoteche chiuse e obbligo di mascherina all'aperto: c'è l'ordinanza del Ministero della Salute

Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza che prevede la sospensione delle attività del ballo, all’aperto e al chiuso, che abbiano luogo in discoteche e in ogni altro spazio aperto al pubblico; l'obbligo di mascherina anche all’aperto dalle 18 alle 6 nei luoghi dove c’è rischio di assembramento. L'ordinanza è valida sino al 7 settembre p.v.

«I numeri del contagio in Italia, anche se tra i più bassi in Europa, sono in crescita. Non possiamo vanificare i sacrifici fatti nei mesi passati. La nostra priorità deve essere riaprire le scuole a settembre in piena sicurezza», ha detto il Ministro.

Una decisione assunta, nel vertice di questo pomeriggio, dal Governo d’intesa con le Regioni italiane che possono introdurre ulteriori misure solo in termini più restrittivi.

Il governatore della Puglia, Michele Emiliano, dalla pagina Facebook istituzionale, commenta: «Nonostante l’assenza di contagi e cluster derivanti da discoteche pugliesi, la Regione Puglia aveva adottato nei giorni scorsi analogo provvedimento di obbligo di mascherina in discoteca e nei luoghi all’aperto dove si creano assembramenti e movida.

La Regione Puglia ha richiesto oggi che al nuovo provvedimento di lockdown del settore - che, è bene che voi sappiate, provocherà danni economici rilevantissimi - segua da parte del Governo immediatamente un provvedimento a sostegno delle imprese, dei lavoratori e degli artisti del settore».