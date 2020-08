"Arene Culturali", gli eventi in programma in città fino a Ferragosto

È disponibile sul sito del Comune il cartellone degli eventi sostenuti attraverso “Arene Culturali”, il bando voluto e finanziato dall’assessorato comunale alle Culture per valorizzare il protagonismo degli operatori culturali e conferire nuovi significati ai luoghi attraverso la cultura.

Le Arene culturali per due mesi, fino alla fine di settembre, animeranno i quartieri di tutta la città con iniziative gratuite di teatro, arte, musica, danza e letteratura pensate per tutti i cittadini.

Di seguito gli appuntamenti gratuiti con prenotazione obbligatoria previsti per i prossimi giorni nei quartieri della città.

Mercoledì 12 agosto

. alle ore 19.00 si terrà la lezione spettacolo di Astronomia al Planetario nel quartiere Marconi San Cataldo

. alle ore 19.30 “Cineamarcord” incontri al tramonto sul fenomeno cinema in Puglia nell’Arena ai Riciclotteri al quartiere Picone

Giovedì 13 agosto

. alle ore 19.00 lo show lab “Magica scienza” al Planetario nel quartiere Marconi San Cataldo

. alle ore 20.30 continua il Festival Ecomuseale con l’appuntamento Jazz e a seguire concerto di Pino Pichierri trio. A cura della Rete civica urbana di Palese nella Villa Longo De Bellis.

Venerdì 14 agosto

. alle ore 21.00 presso Villa Rotondo in Via Alcide de Gasperi a Carrassi ci sarà lo Spettacolo comico “Siamo tutti stressati” di Nico Maretti e Dario Diana.

Un cartellone ricco di quasi cento appuntamenti, partiti il 3 agosto e che termineranno a fine settembre, cui si aggiungono gli eventi in programma per il Bif&st e il Bari Piano Festival.

Il festival pianistico diretto dal maestro Arciuli apre quest’anno la Festa del Mare, la rassegna di grandi appuntamenti artistici, in queste ore in via di definizione, che si terrà nel mese di settembre con il sostegno della Regione Puglia.