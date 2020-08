Sulla tratta Mungivacca –Adelfia entra in funzione il sistema di sicurezza che permette a treni e binari di comunicare tra loro in tempo reale.

Nei primi 12 km della linea Putignano – Bari (via Casamassima) da oggi è attivo il SCMT (Sistema Controllo Marcia Treno ) che fornisce il controllo della velocità massima, istante per istante, in relazione ai vincoli posti dai segnali luminosi presenti lungo la linea, dalle caratteristiche dell’infrastruttura e dalle prestazioni del treno.

Entro la fine dell’anno il nuovo sistema di sicurezza SCMT sarà installato anche sulla tratta Adelfia –Putignano dove è attualmente in funzione il blocco conta assi.

«Grazie a questa fondamentale innovazione tecnologica - si legge in una nota - treni di Ferrovie del Sud Est potranno superare il limite di velocità di 50km/ imposto dall’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) e percorrere in appena un’ora la linea da Putignano a Bari Centrale (via Casamassima)».

Lungo la tratta Mungivacca - Adelfia sono stati eliminati anche tre passaggi a livello nei comuni di Bari, Valenzano e Adelfia.

Il valore economico degli interventi effettuati sulla tratta Mungivacca-Adelfia, finanziati dalla Regione Puglia, è di circa 40 milioni di euro e comprende anche il rinnovo dei binari e l’elettrificazione della linea.