Tampone negativo per gli immigrati giunti al Cara di Palese

Famiglie in ripartenza, Bottalico: «Felici di poter rispondere a richieste di 450 famiglie fragili»

Nell’ambito del programma di interventi “Famiglie in ripartenza”, pensato per sostenere i nuclei familiari con minori e persone con disabilità che si trovino in forte difficoltà a causa degli effetti dell’emergenza da Covid-19, altre 216 famiglie sono state ammesse ai benefici previsti.