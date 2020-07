Il Policlinico di Bari cessa lo smart working per il personale amministrativo

Il Policlinico di Bari completa la riorganizzazione post emergenza Covid con il progressivo rientro, da lunedì 27 luglio, di tutto il personale amministrativo ancora collocato in smart working. Si chiuderà così la fase di telelavoro che ha interessato fino a 250 dipendenti nei mesi più critici per i rischi di contagio da coronavirus.

La macchina amministrativa non ha subito rallentamenti. L'ufficio ITC ha garantito i protocolli di sicurezza informatica assicurando a tutti i dipendenti la possibilità di poter utilizzare presso le proprie abitazioni la rete aziendale e attivato il virtual phone per ricevere anche sul proprio pc personale le chiamate indirizzate ai numeri dell’ufficio.

Già nelle scorse settimane la direzione amministrativa aveva riorganizzato la presenza del personale alternando negli uffici, lavoro in presenza e smart working, nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza.

“Con soddisfazione posso affermare che il Policlinico di Bari ha garantito tutti i servizi necessari anche durante il lockdown. Penso al supporto amministrativo necessario per acquistare e non far mancare al personale sanitario i dispositivi di protezione individuale o la preziosa attività di riprogrammazione di oltre 40.000 prestazioni sanitarie sospese”, spiega il direttore generale Giovanni Migliore. “Adesso torniamo alla normalità e senza abbassare l'attenzione guardiamo con ottimismo al futuro, mantenendo attive le misure che consentono a tutti quanti noi di essere al riparo da un eventuale rischio di ritorno dei contagi”.