Minori campo rom Santa Candida, Garante diritti Infanzia chiede interventi migliorativi

Il Garante regionale dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza in seguito ad una segnalazione pervenuta da parte di un ente del terzo settore, ha scritto al presidente Emiliano, all’assessore Ruggero, al direttore Montanaro e al direttore ASL Sanguedolce, per sollecitare un provvedimento in merito alla situazione dei minori rumeni che vivono nel campo rom di Santa Candida, sito tra Carbonara e Poggiofranco.

«Il campo - si legge in una nota - è abitato in maniera continuativa da molti anni da persone che svolgono attività saltuarie e dai loro figli che frequentano le scuole pubbliche. Tutti privi di residenza.

A queste persone è garantita per legge assistenza sanitaria a tempo determinato solamente se dotati di codice ENI. Tale codice può essere rilasciato esclusivamente dal medico del Pronto Soccorso o medico di struttura pubblica presso cui il soggetto si è recato per chiedere assistenza. Una volta fornito tale Codice ENI, si può procedere all’iscrizione anagrafica sanitaria, rinnovabile ogni tre mesi con l’attribuzione del medico di medicina generale.

Purtroppo, come si evince dalla nota ricevuta, non tutti i rom sono affetti da malattie croniche. Diverse patologie non possono essere curate perché non ne hanno diritto! Inoltre i soggetti affetti da malattie croniche pur avendo diritto al codice ENI, riscontrano grosse difficoltà nel rilascio dello stesso codice da parte degli uffici competenti.

Ancora più grave la situazione per le persone di minore età, che ricevono assistenza pediatrica gratuita fino ai 6 anni. Non si comprendono le ragioni che determinano l’indicazione di questo limite di età.

Il Garante, in merito a tale critica situazione, auspica sia possibile prevedere interventi migliorativi per queste persone che vivono nella nostra comunità, con cui siamo in contatto ogni giorno (a scuola, a lavoro, nella socialità generica) e le cui condizioni di salute quindi riguardano anche tutti noi».