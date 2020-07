ASSET PUGLIA orgoglio pugliese. Elio Sannicandro raccoglie consensi grazie al duro lavoro d'equipe

Nasce il 2 novembre 2017 l’ASSET Regione Puglia che in questi anni ha preso forma e strategicamente si è concentrata sulla politica per la mobilità, la qualità urbana, le opere pubbliche, l’ecologia e il paesaggio, la prevenzione e la salvaguardia del territorio e del rischio idrogeologico e sismico. Tra i compiti assunti dall’agenzia rientrano la cura della mobilità sostenibile, delle opere pubbliche, delle politiche abitative, della sicurezza stradale, della tutela del paesaggio, della valorizzazione dei beni culturali e ambientali, della produzione di energia alternativa, della prevenzione e salvaguardia del territorio dai rischi idrogeologici e sismici a supporto di Protezione civile, enti pubblici e privati di interesse pubblico, della pianificazione strategica degli investimenti in tema di sviluppo eco-sostenibile del territorio, dei progetti strategici di ricerca e sviluppo delle materie istituzionalmente di competenza. A corredo dell’agenzia regionale rientrano le attività di prevenzione e tutela del territorio regionale mediante rilevamenti ortofotografici, mappatura informatizzata delle carte geologiche e geotematiche, analisi dei piani insediativi e linee guida per una pianificazione sostenibile, diagnostica e analisi strutturale antisismica degli edifici, valutazione della vulnerabilità del patrimonio edilizio e dei centri storici, restauro e salvaguardia del patrimonio storico e monumentale.

Non mancano gli impegni tecnici su tante altre esigenze come quella dell’edilizia sanitaria dove l’intensità lavorativa non concede sosta. Eclatante e sorprendente è stata la realizzazione in soli 20 giorni del nuovo reparto di terapia intensiva dell’ospedale “Perrino” di Brindisi. In pieno tempo di epidemia da Covid-19, a aprile scorso, sono stati realizzate 14 stanze di degenza per 28 posti letto dotati di ventilatori polmonari e tutti i macchinari sanitari utili per contrastare l’emergenza sanitaria. Dal primo giorno di nascita dell’Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio pugliese (ASSET PUGLIA) a capo della struttura tecnica figura l’ingegnere Raffaele (Elio) Sannicandro che ha ricoperto in un primo momento la carica di Commissario Straordinario (novembre 2017 - settembre 2019) e poi quella da Direttore Generale con contratto da ottobre 2019 a ottobre 2022. In questo periodo numerosi sono stati gli interventi tecnici eseguiti. Progettazioni, realizzazioni, manutenzioni e individuazione delle fonti finanziari alcuni dei compiti svolti. Per Elio Sannicandro, tecnico amante dello sportex Presidente CONI Puglia, l’impulso sull’impiantistica sportiva non poteva mancare. Programmazione e sviluppo sono nel quotidiano e l’assegnazione dei XX Giochi del Mediterraneo a Taranto nel 2026 è una certezza. Tuttavia, il buon percorso segue sempre un tracciato ben delineato e anche in questo caso non manca il solco creato con documenti di programmazione. Infatti, dall’ASSET Puglia è stata elaborata una collana di studi e ricerca composta da 5 volumi.Leggendo i 5 libri anche un principiante è guidato professionalmente in un percorso di crescita senza margini di errore e con certezza di risultati. La collana è composta dai seguenti testi : Opera I Piano strategico, Taranto futuro prossimo; Opera II Documento di programmazione per l’impiantistica sportiva; Opera III Linee guida hospitality; Opera IV Piano regionale ciclovie; Opera V Piano regionale delle merci e della logistica. Insomma, un vasto lavoro editoriale che ha impegnato il Presidente della regione e tutta la maggioranza, il Direttore e i responsabili dell’ASSET, i tecnici e gli esperti di ogni settore e numerosi collaboratori che hanno impreziosito l’archivio della biblioteca regionale con un’opera unica a livello nazionale. Orgoglio pugliese.