Policlinico di Bari, 41 i dipendenti precari stabilizzati

Sono 41 i dipendenti precari del Policlinico di Bari che sono stati stabilizzati. L’azienda ospedaliero-universitaria ha adottato la delibera con cui dispone l’assunzione di 28 infermieri, 6 medici (specializzati in Cardiochirurgia pediatrica, Neonatologia, Ginecologia, Chirurgia vascolare e Medicina nucleare), 4 assistenti tecnici, 1 tecnico di radiologia medica, 1 collaboratore amministrativo e 1 biologo ai sensi della normativa vigente.

La legge ha l’obiettivo di superare il precariato e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e nello specifico di fronteggiare la carenza di personale e garantire la continuità nell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza.



I 41 che potranno ora firmare il contratto a tempo indeterminato sono risultati in possesso dei requisiti necessari per la stabilizzazione (tra cui almeno tre anni di servizio negli ultimi 8 anni presso amministrazioni del servizio sanitario nazionale) a seguito della ricognizione avviata dal Policlinico. Nei prossimi giorni infermieri, medici e tecnici saranno convocati dalla direzione generale per la sigla del nuovo contratto di lavoro.

Il personale dell’azienda si arricchisce così di nuove risorse e arriva a 4322 unità in organico. “Gli operatori sanitari possono vedere riconosciuti professionalità, impegno ed esperienza maturata negli anni – commenta il direttore generale del Policlinico di Bari, Giovanni Migliore - Con la firma dei contratti a tempo indeterminato diamo prospettive e futuro a chi per anni con passione e dedizione ha fatto sforzi e sacrifici.

Le nuove assunzioni, inoltre, serviranno a rafforzare l’organico nei reparti e garantire ai pazienti una migliore assistenza”.