Ceglie, terminati i lavori per l'illuminazione di Piazza Vittorio Emanuele

Sono terminate ieri le operazioni di sostituzione delle vecchie lampade in piazza Vittorio Emanuele, a Ceglie del Campo. In totale sono stati montati 28 nuovi corpi illuminanti a led, più efficienti e a basso consumo che rientrano nell’appalto da un milione di euro per ogni Municipio.

“Stiamo rinnovando un po’ per volta gli impianti di illuminazione in tutti i quartieri di Bari - ha commentato Giuseppe Galasso -. In questa fase stiamo portando a termine la sostituzione dei punti luce nel centro storico di Carbonara. Nell’ambito dello stesso appalto siamo già riusciti a rinnovare anche la pubblica illuminazione delle armature a parete dei centri storici di Carbonara, Ceglie del Campo e Loseto. Con questo intervento la piazza storica di Ceglie viene pienamente valorizzata e resa più sicura, anche nelle ore serali, grazie ad una luce decisamente più intensa e diffusa. Sono stati invece ordinati i nuovi corpi illuminanti per tutta piazza Umberto I a Carbonara, con previsione di consegna e montaggi nel mese di settembre, mentre per piazza Santa Maria del Campo a Ceglie e per le piazze Vittorio Emanuele III e De Ruggero a Loseto prevediamo la consegna delle forniture e il montaggio entro la fine del mese di luglio”.

Di seguito l’elenco di tutti gli altri interventi di sostituzione dei nuovi corpi illuminanti a led concordati con il Municipio IV, che saranno completati entro i prossimi mesi:

Via Fransvea

II Traversa via Vela

Piazza Vittime del Femminicidio - Via San Leo - Ceglie

Piazza Pertini - Santa Rita

Parco Don Vito Marotta

Parcheggio Mercato Vaccarella

Area verde Strada Donadonisi

Viale Gennaro Trisorio Liuzzi (a partire da Loseto verso Bari)

Ex strada provinciale - Bari Modugno (Complesso Baridomani)

Traversa Canestrelle Lato Canalone

Prolungamento di Torre Tresca - Zona Stadio

Corso Umberto I

Via de Marinis - Corso Alcide de Gasperi.