Decaro con i cuccioli del canile: «Adottate e non abbandonateli»

Il sindaco di Bari, Antonio Decaro lancia un appello per le adozioni dal canile sanitario e contro gli abbandoni: «Anche oggi, di domenica, vi aspettano per farvi conoscere i cagnolini in cerca di una famiglia.

Quelli che vedete in foto sono 8 cuccioli, 6 dei quali sono già stati adottati. Manca una casa per gli altri 2, diamo una famiglia anche a loro. L'associazione che si prende cura di loro ha già provveduto alle vaccinazioni, voi dovete solo lasciarvi travolgere da tutto l'affettoche questi animali sanno regalarvi".

L'appello pro adozioni arriva via Facebook: il sindaco, come già negli anni passati, ha voluto lanciare un suo messaggio per sensibilizzare i baresi, stigmatizzando il fenomeno degli abbandoni, che in particolare durante l'estate aumenta a causa delle partenze per le vacanze: "A tutti quelli che invece stanno abbandonando, ancora in questi giorni, i loro cani prima di partire per le ferie - aggiunge il primo cittadino nel suo post- spero il rimorso li accompagni per tutta la vacanza, perché l'allegria e l'affetto che quel cucciolo abbandonato vi avrebbe donato, anche in questi giorni, nessuno ve li potrà restituire".