Tartarughe e lavori a parco 2 Giugno, Galasso: «Raccomandata massima attenzione alla ditta»

In merito alle segnalazioni di diversi cittadini preoccupati per le sorti delle tartarughe di parco 2 Giugno, l’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso precisa quanto segue:

“Approfittando del periodo di chiusura del parco, interessato dal cantiere per il rifacimento dell’impianto di illuminazione, videosorveglianza e irrigazione, e in vista della sua riapertura, fissata per la metà di luglio, abbiamo scelto di eseguire una serie di attività di manutenzione dell'area verde più grande della città, tra cui anche quella relativa ai due laghetti che ospitano le tartarughe. Nei giorni scorsi gli operai della ditta incaricata degli interventi di manutenzione hanno perciò provveduto a svuotare uno dei due bacini, spostando tutte le tartarughe nell'altro per il tempo necessario a ripulire la vasca, per poi effettuare la stessa operazione sull'altro. È accaduto che nel corso delle operazioni qualche esemplare di tartaruga si sia allontanato dal bacino, ma si è trattato di casi isolati, che comunque ho segnalato al’azienda, raccomandandole di prestare la massima attenzione quando nei prossimi giorni procederà a svuotare il secondo laghetto per procedere alla pulizia della vasca”.

A tal proposito si ricorda inoltre che l’amministrazione comunale ha stipulato un accordo di collaborazione con il dipartimento di Medicina veterinaria dell’Università degli studi “Aldo Moro” di Bari per censire gli esemplari di tartaruga acquatica americana presenti negli specchi d’acqua di parco 2 Giugno. Il progetto consentirà sia di eseguire gli obblighi di legge, verificando a quali specie e sottospecie gli esemplari appartengano, sia di conoscere lo stato di salute degli animali presenti, operazioni indispensabili per impedirne la moltiplicazione. Le tartarughe acquatiche americane, infatti, appartengono a una delle specie più invasive (nome scientifico: trachemys scripta), ritenuta dagli studiosi tra le cause della diminuzione degli esemplari della tartaruga palustre europea (n.s: emys orbicularis).

Quanto agli ulteriori interventi in corso a parco 2 Giugno, “stiamo lavorando - prosegue Galasso - per far sì che alla riapertura il parco si presenti nella sua veste migliore, ed è per questo che tra i viali sono al lavoro anche operai della Bari Multiservizi, impegnati nella riverniciatura di tutte le panchine, sia in muratura sia in legno, come pure quelli della ditta aggiudicataria dell’accordo quadro per la manutenzione dei giochi presenti nel parco. Una novità riguarda invece la realizzazione di un’area per lo sgambamento dei cani che sarà allestita tra viale Einaudi e via della Costituente nella prima settimana di luglio grazie all’impegno del consigliere Livio Sisto, che si è fatto portavoce di moltissime richieste pervenute in tal senso dai cittadini”.

Si ricorda che nell’ambito del cantiere in corso, a breve saranno anche riasfaltati tutti i percorsi interessati dai lavori di scavo per la posa dei cavi degli impianti.