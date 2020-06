WizzAir volerà tra Bari e Dortmund dal 1° agosto

Aeroporti di Puglia comunica che dal prossimo 1° agosto la compagnia aerea WizzAir opererà un nuovo collegamento tra Bari e Dortmund. La rotta, che costituisce una novità assoluta per i nostri aeroporti, sarà operata con un aeromobile Airbus A320 e prevede tre frequenze settimanali, ogni martedì, giovedì e sabato. I biglietti sono già in vendita sul sito della compagnia aerea.

“L’annuncio di questo nuovo collegamento – ha detto il presidente di Aeroporti di Puglia, Tiziano Onesti – è motivo di orgoglio per la società, ma anche e soprattutto per la Puglia. Non si tratta, infatti, di una semplice ripartenza, che pure in questo momento storico è fondamentale per la ripresa dell’economia e del sistema che ruota attorno alle nostre infrastrutture, ma di un nuovo inizio, di una nuova rotta che si sostanzia in un segnale di ripresa economica e flussi turistici verso il mercato tedesco, da sempre, rilevante per l’industria turistica della nostra regione. L’apertura della destinazione Dortmundconferma quanto sia solido il rapporto tra Aeroporti di Puglia e WizzAir, ed è la giusta risposta della compagnia ad un territorio che in questi mesi mai si è arreso, ma che al contrario ha lavorato, in sinergia con la Regione, perché il network internazionale fosse ripristinato il prima possibile in prossimità della “Summer 2020”. Un ottimo risultato, quindi – ha concluso Onesti - raggiunto con impegno e un forte spirito collaborativo tra Aeroporti di Puglia, Istituzioni e vettore che ancora una volta ha puntato con convinzione sulla regione Puglia che anche in questo momento si conferma meta preferita dal turismo internazionale”.

“È sempre un piacere aggiungere nuove rotte alla nostra sempre crescente rete di Bari. Sono lieto di annunciare che la rete WIZZ di Bari può accogliere ancora un'altra destinazione entusiasmante. Sono fiducioso che l'aggiunta di Dortmund alla rete di Bari contribuirà a dare nuovo impulso all'economia locale e ad accelerare l'industria turistica della regione" ha dichiarato Andras Rado - Corporate Communication Manager WizzAir.