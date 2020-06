Al mare in città: oggi il montaggio dei bagni chimici lungo il litorale cittadino

Da questa mattina, sul litorale cittadino, sono in corso le operazioni di montaggio dei bagni chimici a disposizione dei bagnanti che frequentano le spiagge libere della città.

Ad aggiudicarsi per l’estate 2020 il servizio di “noleggio, posa in opera, manutenzione, gestione manufatti igienici ecologici e docce” è stata la Sebach S.p.a. con un’offerta pari a circa 33mila euro.

In base al contratto, a partire da oggi e per l’intera stagione estiva, i moduli igienici saranno quotidianamente puliti e sanificati a cura della ditta Traetta Filippo Ecologia S.r.l., indicata dalla Sebach come responsabile della manutenzione dei bagni e dell’avvio a smaltimento dei reflui.

“Nei prossimi giorni sempre più persone si riverseranno sulla costa per trascorrere qualche ora al mare - dichiara-. Pertanto i servizi igienici sono fondamentali per i bagnanti, che potranno disporne durante l’intera stagione estiva. Mi auguro naturalmente che i bagni vengano utilizzati secondo le più elementari norme igieniche e civili e nel rispetto di coloro i quali ne faranno uso. Al contempo auspico che tutti, anche in spiaggia, continuino a osservare le regole sul distanziamento sociale, perché i rischi legati alla ripresa dei contagi non sono stati ancora superati”.