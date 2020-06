Puglia, via libera a matrimoni, sale giochi, discoteche all'aperto

Coronavirus, oggi in Puglia un caso positivo e un decesso

Oggi giovedì 11 giugno 2020 in Puglia sono stati registrati 2. 945 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus ed è stato registrato 1 caso positivo in provincia di Foggia. E’ stato registrato un decesso, sempre in provincia di Foggia. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati