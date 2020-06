Imu, verso il rinvio della scadenza della prima rata, centrodestra: «Obiettivo raggiunto»

«Slitta il versamento dell'acconto Imu: abbiamo raggiunto il risultato».

A dirlo i consiglieri dei centrodestra al Comune di Bari Michele Picaro (Gruppo Misto), Antonio Ciaula (Forza Italia), Filippo Melchiorre (Fratelli d'Italia) e Giuseppe Viggiano (Lega).

«Anche se nel penultimo giorno utile per eseguire il versamento - dichiarano gli esponenti del centrodestra barese -, il consiglio comunale si riunirà, come deciso dalla conferenza capigruppo, lunedì 15 giugno per approvare lo slittamento dei termini per il versamento dell’acconto IMU al 30 settembre. Ancora una volta questa amministrazione comunale si dimostra poco tempestiva, accogliendo la nostra proposta l’ultimo giorno utile, quando oramai molti contribuenti, con non poche difficoltà, hanno già provveduto al versamento dell’acconto. Peccato che invece in altre città d’Italia i sindaci abbiano già, con largo anticipo e con adeguata comunicazione ai contribuenti, approvato lo slittamento dell’acconto. Nonostante i tempi ristretti, pare che la maggioranza voglia, ad ogni modo, prevedere delle restrizioni per usufruire di tale rinvio. Noi del centrodestra ovviamente ci opporremo con forza perché la crisi covid-19 ha colpito tutti».