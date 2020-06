Parco 2 Giugno: «Apre a metà luglio è sarà sbalorditivo»

L’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso, accompagnato dai tecnici comunali, ha effettuato questa mattina un sopralluogo sul cantiere di parco 2 Giugno per verificare lo stato di avanzamento dei lavori di rifacimento dell’impianto di illuminazione e di ampliamento della videosorveglianza.

Al sopralluogo odierno hanno partecipato i tecnici del settore Giardini, che si occuperanno della potatura e di alcuni interventi di manutenzione del verde, interrotti nel periodo di lockdown, unitamente a quelli incaricati della manutenzioni degli arredi pubblici che si occuperanno dei lavori di riparazione di giochi e sedute, nonché di muretti, tratti di pavimentazione antitrauma e sentieri, e ai responsabili degli impianti in corso di realizzazione, con l’obiettivo di riconsegnare il parco ai cittadini nella sua veste migliore non appena saranno completate tutte le lavorazioni impiantistiche che ormai volgono al termine.

Il sopralluogo di oggi ha permesso di constatare come presso tutti i varchi di accesso al parco, inoltre, sono già stati installati dei dispositivi che consentono l’ingresso alle persone in carrozzina impedendo, invece, l’accesso a motociclette e scooter. Il dispositivo è testato sulle carrozzine standard; per quelle fuori sagoma sarà possibile utilizzare un cancelletto la cui apertura è azionabile da remoto dalla sala comando della Polizia locale.

“Purtroppo a causa di alcuni problemi nella fornitura dei pali più alti, quelli che illumineranno l’area centrale - commenta Giuseppe Galasso -, il cronopragramma dei lavori si è leggermente modificato; la consegna delle ultime forniture impiantistiche, infatti, è prevista per fine mese, circostanza che determinerà uno slittamento di qualche settimana della data di riapertura del parco più grande della città. Stimiamo di poterlo restituire, al termine di tutti i lavori previsti, entro la metà di luglio. Una parte delle nuove telecamere sarà funzionante, mentre per l’installazione e l’attivazione delle restanti dovremo attendere la fine dell’anno in quanto rientrano in un diverso appalto di fornitura. Ad ogni modo non sarà necessario effettuare alcuno scavo aggiuntivo poiché tutte le lavorazioni relative agli scavi e alla predisposizione delle apparecchiature saranno state già eseguite, e occorrerà solo effettuare infilaggi di cavi elettrici e montaggio delle videocamere aggiuntive.

Il nuovo parco 2 Giugno, nelle ore serali, sarà veramente sbalorditivo, poiché per la prima volta sarà completamente illuminato in ogni zona, compresi i viali secondari in ghiaino e sterrati mai illuminati sin dalla loro esecuzione, e che per questo erano poco sicuri. A partire da questa estate l’area diventerà più fruibile e sicura, decisamente più accogliente di quella attuale, offrendo ai fruitori una percezione di sicurezza e comfort sensibilmente maggiori. Il restyling del parco interesserà anche la pavimentazione in asfalto dei viali principali, diffusamente interessata da scavi degli impianti e quindi rappezzata in più punti, che sarà interamente fresata e rifatta in modo da ottenere una superficie perfettamente complanare su cui poter camminare e correre in assenza di insidie. Il nuovo parco 2 Giugno avrà anche un nuovo impianto di irrigazione in modo da poter assicurare le giuste innaffiature specie nei mesi estivi, in modo da favorire la crescita di un tappeto erboso più omogeneo e resistente anche alle attività che comportano il calpestio del terreno”.