Al "San Paolo" poliziotti e cittadini insieme per la donazione di sangue

In occasione della “Giornata mondiale del Donatore 2020”, l’Associazione Donatori Volontari Polizia di Stato - “DONATORINATI”, il cui Presidente Onorario è capo della Polizia, prefetto Franco Gabrielli, ha organizzato per domani Venerdì 12 giugno 2020 dalle ore 08.00 alle ore 11.00, una donazione straordinaria di sangue sul territorio nazionale, che a Bari si terrà presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale “San Paolo” sito in Via Capo Scardicchio.

A fianco alle donne e agli uomini della Polizia di Stato sarà presente questore di Bari, Giuseppe Bisogno

L’evento è aperto a tutti coloro che vorranno donare insieme alle poliziotte e ai poliziotti della provincia una stilla del proprio sangue.

Si ricorda che per donare sangue bisogna essere in buona salute, non aver assunto farmaci e presentarsi a digiuno. Il donatore ha diritto all’astensione dal lavoro per l’intera giornata lavorativa.