Puglia e Toscana più vicine: dal 15 giugno un treno diretto per Firenze

Puglia e Toscana ancora più vicine: dalla stazione di Lecce a quella di Firenze Santa Maria Novella senza cambiare mai treno.

Arriva un Frecciargento che passando da Brindisi, Ostuni, Monopoli, Bari, Barletta, Foggia e Roma (Tiburtina e Termini) arriva nel capoluogo toscano. Finalmente si potrà raggiungere la bellissima città toscana partendo dalla Puglia rimanendo comodamente a bordo dello stesso convoglio. Questa attesa novità arriverà a partire da lunedì 15 giugno in concomitanza del nuovo orario estivo di Trenitalia.

Per chi si muoverà dal Salento per raggiungere la città di Dante non dovrà scendere a Roma o a Bologna, potrà rimanere sul treno e aspettare di arrivare tranquillamente a destinazione.

Il treno partirà da Firenze Santa Maria Novella alle 6.00 e arriva a Lecce alle 13.36. Le fermate intermedie previste sono ad Arezzo, Roma Tiburtina, Roma Termini, Caserta, Benevento, Foggia, Barletta, Bari Centrale, Monopoli, Ostuni e Brindisi.

La ripartenza dalla città di Lecce, invece, è prevista per le 16.47 con arrivo a Firenze alle 23.55.