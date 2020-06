Dopo tre mesi di chiusura riapre H&M in via Sparano, c'è l'intesa con l'azienda: si riparte venerdì

Va verso una conclusione positiva la vertenza dello storico punto vendita d'abbigliamento H&M di via Sparano, nel cuore del centro Murattiano di Bari. Lo store riaprirà venerdì prossimo, consentendo il rientro al lavoro dei dipendenti.

La conferma arriva da UilTucs e Filcams Cgil.



Barbara Neglia, segretaria generale di Filcams CGIL Puglia, esprime soddisfazione per un risultato importante «ottenuto grazie ad un lavoro sinergico tra forze sindacali e istituzioni locali. Un grazie va infatti alla Filcams territoriale ed al Sindaco di Bari Decaro che, con il suo staff, ha garantito una mediazione fondamentale per la risoluzione della trattativa».

Neglia ricorda «la difficile e serrata interlocutozione» e confida nel fatto che questa riapertura «possa essere definitiva». «Un bel risultato per la rete commerciale della città, per i cittadini e, soprattutto, per i lavoratori e le lavoratrici che hanno visto salvaguardato il loro posto di lavoro. 51 famiglie possono tirare un sospiro di sollievo in una fase molto critica della vita di tutti e tutte noi. Naturalmente ci sono ancora alcuni punti da risolvere per ciò che concerne la forza lavoro impiegata, la continuità lavorativa e la prospettiva futura del punto vendita. Il confronto con l'azienda non è esaurito ma un grosso passo avanti è stato fatto».