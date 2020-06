Welfare, a regime ordinario le strutture di accoglienza notturna

A partire dalla giornata di oggi, le strutture comunali di accoglienza notturna riprenderanno a funzionare secondo il regime ordinario, pertanto non più h24.

Invece, per quanto riguarda il servizio offerto dal centro diurno comunale Area 51, per evitare assembramenti la somministrazione dei pasti agli utenti delle strutture di accoglienza Andromeda e Don Vito Diana, come accaduto durante l’emergenza sanitaria, avverrà a cura degli operatori di Area 51 all’interno delle stesse strutture, aperte dalle ore 12.30 alle 14.30 per la distribuzione, e fino alle ore 15.30 per le attività di pulizia/sanificazione. L’accesso serale sarà anticipato di un’ora (alle ore 19, anziché alle 20) al fine di consentire la distribuzione della cena sempre a cura degli operatori di Area 51.

Inoltre, da stasera tornerà a svolgere la propria attività di prevenzione e sensibilizzazione l’unità di strada comunale “Care for People”, che in questi mesi ha contribuito a distribuire pasti caldi alle persone senza dimora presso le strutture di accoglienze e le case di comunità. Complessivamente hanno distribuito 21.000 pasti in un mese, assieme alla rete di ristoranti sociali che hanno partecipato attivamente alle azioni di supporto nei confronti di quanti versano in estrema difficoltà.

Di seguito il nuovo calendario fino al 21 giugno:

8 e 15 giugno

dalle ore 20 alle 23 in via Caracciolo, ex Caserma Rossani, Villa Roth, largo Ciaia, via Guido Dorso, corso Benedetto Croce

dalle ore 23 alle 2 in piazza Balenzano, piazza Cesare Battisti, via Fornari, via Crisanzio, corso Italia, policlinico

9 e 16 giugno

dalle ore 20 alle 23 sul lungomare, complanare Est/Ovest, Pane e Pomodoro, Camera di Commercio, nei pressi del canalone a San Girolamo

dalle ore 23 alle 2 in piazza Umberto, corso Italia, piazza Moro, extramurale Capruzzi, ospedale San Paolo

10 e 17 giugno

dalle ore 20 alle 23 presso l’Ipercoop, ex Mecflex, ex Socrate, viale della Repubblica, piazza Balenzano

dalle ore 23 alle 2 in piazza Cesare Battisti, via Suppa, via Fornari, via Crisanzio, corso Italia, Policlinico

11 e 18 giugno

dalle ore 20 alle 23 presso la Camera Di Commercio, parco Perotti, Pane e Pomodoro, piazza Garibaldi, via Bovio, piazza Moro

dalle ore 23 alle 2 in piazza Umberto, piazza Cesare Battisti, via Fornari, via Suppa, via Crisanzio, corso Italia, via Brigata Bari

12 e 19 giugno

dalle ore 20 alle 23 in piazza Umberto, via Tommaso d’Aquino, corso Alcide de Gasperi, corso Benedetto Croce

dalle ore 23 alle 2 in piazza Moro, Corso Italia, extramurale Capruzzi, Policlinico, via Devitofrancesco

13 e 20 giugno

dalle ore 20 alle 23 in piazza Balenzano, piazza Garibaldi, Pane e Pomodoro, Camera di Commercio, parco Perotti

dalle ore 23 alle 2 presso il teatro Petruzzelli, largo Ciaia, piazza Moro, corso Italia, via Brigata Bari

14 e 21 giugno

dalle ore 20 alle 23 a Japigia, Camera di Commercio, Pane e Pomodoro, via Bovio, via Abate Gimma

dalle ore 23 alle 2 in piazza Balenzano, piazza Cesare Battisti, corso Italia, piazza Moro, extramurale Capruzzi, Policlinico.