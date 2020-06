Un albero di tiglio piantato in città in memoria degli eroi del Covid 19

Il sindaco di Bari, accogliendo l’appello di dedicare un luogo della città al ricordo delle vittime della pandemia e di chi ha dedicato il proprio tempo e le proprie energie alla cura dei malati e al bene primario della salute, ha deciso di mettere a dimora un albero di tiglio in uno dei giardini centrali della città.

“Coltivare la memoria è uno dei compiti fondamentali a cui siamo chiamati, cittadini e rappresentanti delle istituzioni - commenta Antonio Decaro -, ed è questa la ragione per cui sento di condividere appieno l’appello di un gruppo di cittadini che, riflettendo sui mesi appena trascorsi e su quanto l’emergenza da Covid - 19 abbia segnato la vita di tutti noi, chiedono che gli eroi di questa tragedia non vengano dimenticati. I medici, gli infermieri, il personale sanitario, i cittadini travolti dalla catastrofe e tutti coloro i quali si sono presi cura di noi, e soprattutto, le vittime di questo tempo, ‘morti senza un saluto, un abbraccio, un sorriso, uno sguardo, un gesto di amore’. La memoria, ci ricordano i firmatari di questo appello, deve poter essere coltivata negli spazi pubblici, fruibili ogni giorno, nei luoghi del vivere quotidiano, del riflettere e dello stare assieme. Per questo abbiamo scelto di piantare in un giardino pubblico un albero di tiglio, simbolo di amore e fecondità, perché rappresenti per tutti noi negli anni a venire il ricordo vivente di un evento drammatico e ci rammenti l’importanza di vivere in armonia con la natura, il valore della scienza e la forza generativa delle comunità solidali”.