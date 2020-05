Si sono conclusi in questi giorni i lavori per il nuovo impianto di illuminazione al Villaggio Trieste, avviati a dicembre scorso.

Ieri sera l'accensione, nel corso del sopralluogo del sindaco Antonio Decaro e del presidente del Municipio III Nicola Schingaro.

I lavori sono stati avviati in seguito al protocollo siglato tra Arca e Comune di Bari, con il quale l'amministrazione comunale ha preso in gestione la manutenzione dell'area.

Interventi molto attesi, come ha ricordato il sindaco Decaro, preannunciando prossimi lavori per la manutenzione di strade e giardini. "Queste case sono state costruite dal Ministero dell'Interno nel 1956 per i profughi arrivati da più parti in città dopo la Seconda Guerra Mondiale - ha ricordato Decaro -. La vecchia illuminazione era poco efficace, la stanno aspettando da tanto tempo. Era un impegno che avevamo preso 14 mesi fa, ci abbiamo messo un po' di tempo".